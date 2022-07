Atemberaubende Nothing Phone (1) Bilder vor der Markteinführung veröffentlicht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nothing wird sein erstes Smartphone - das Nothing Phone (1) - auf einer Veranstaltung am 12. Juli vorstellen. Das Unternehmen hat verschiedene Elemente des Handys in den letzten Wochen angeteasert und es gab auch mehrere Leaks, aber die neueste enthüllt Presse-Renderings des Telefons vor dem Launch-Event.

Die Bilder wurden von Evan Blass (@evleaks ) veröffentlicht und zeigen das Nothing Phone (1) sowohl in schwarzer als auch in weißer Ausführung und aus verschiedenen Blickwinkeln.

Überspringen Sie diesen Thread, wenn Sie in den USA leben. pic.twitter.com/9JkxJKGgr3- Evan Blass (@evleaks) July 8, 2022

Nothing hatte zuvor das Design der Rückseite des Telefons (1) enthüllt - die halb durchsichtig ist -, so dass die Renderbilder aus diesem Blickwinkel nichts Neues zeigen, aber sie geben einen sehr klaren Blick auf das Gerät.

Die Vorderseite und die Seiten wurden noch nicht offiziell gezeigt, aber das Telefon ist in einem Hands-On-Video mit flachen Kanten wie das Apple iPhone 13 und einem flachen Display mit einer Lochkamera in der oberen linken Ecke aufgetaucht, die beide auch in den Renderings von Blass zu sehen sind.

Es wurde bestätigt, dass einige Teile der Rückseite des Nothing Phone (1), die als Glyph Interface bekannt ist, mit LEDs beleuchtet werden, und wir wissen, dass das Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 778+ Chipsatz laufen wird. Es wird erwartet, dass es ein 6,55-Zoll-Display und eine 50-Megapixel-Dual-Rückkamera bietet.

Das Nothing Phone (1) Event findet am 12. Juli statt, aber bis dahin können Sie alles über das Gerät in unserem Feature Alles was Sie wissen müssen nachlesen.

