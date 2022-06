Nichts Telefon (1) Preise Leck, Malerei ein überraschend erschwingliches Bild

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nothing bereitet sich auf die Markteinführung des Nothing-Handys (1) vor, und dank undichter Stellen und eigener Bestätigungen können wir uns langsam ein Bild davon machen, was uns am Tag der Markteinführung erwartet.

Das neueste Detail, das aufgetaucht ist, ist der alles entscheidende Preis. Berichten zufolge wurden die Preise für das Gerät in Europa dank einer unzeitgemäßen Auflistung auf Amazon nun offengelegt.

Laut dem Leak, das über Reddit geteilt wurde, wird das Nothing Phone (1) in der Version mit 8/128 GB für 469,99 € verkauft, während die Version mit 12/256 GB 549,99 € kosten wird.

Ein weiteres Detail, das hier enthüllt wurde, sind natürlich die RAM- und Speicheroptionen. Aus einem durchgesickerten Benchmark hatten wir gehört, dass es eine 8-GB-RAM-Version geben würde, aber der Zusatz einer 12-GB-Version bedeutet, dass es eine Option für ein leistungsstärkeres Modell geben wird.

Das ist mit dem Snapdragon 778G+ gepaart und das ist wichtig zu wissen, wenn man sich die Preise ansieht. Das bringt es in die gleiche Größenordnung wie das Pixel 6a, um die 400 £-Marke für dieses billigere Gerät - was es auch in das gleiche Gebiet wie das Samsung Galaxy A53 bringt.

Das Nothing-Telefon (1) wird also in einem Wettbewerbsumfeld starten, das von ähnlich ausgestatteten Geräten flankiert wird, sich aber durch sein einzigartiges Design abhebt. Wir vermuten, dass die Tatsache, dass dieses Telefon am erschwinglichen Ende der Skala liegt, viele dazu ermutigen wird, es ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Es scheint, als hätte man aus diesem Gerätkein großes Geheimnis machen können. Zwischen seinen eigenen Andeutungen und den zahlreichen Leaks wird es am Tag der Markteinführung nicht viele Überraschungen geben.

Schreiben von Chris Hall.