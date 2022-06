Nichts Telefon (1) bestätigt Snapdragon 778G+ Chipsatz zu haben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der "Nothing"-Nachrichtenzug rollt weiter und wir erfahren immer mehr Details vor dem Launch-Event des Telefons am 12. Juli.

Heute erfahren wir mehr über den Chipsatz, der das auffällige transparente Telefon ticken lässt, und es ist ein Mid-Ranger.

Das Nothing-Handy (1) wird mit einer speziellen Version des Qualcomm Snapdragon 778G-Chipsatzes, dem Snapdragon 778G+, ausgestattet sein.

Dieser Chip wurde speziell für das Nothing-Handy entwickelt, und während die technischen Daten fast identisch sind, bietet er zusätzlich Unterstützung für kabelloses Laden sowie kabelloses Rückwärtsladen.

Diese Funktionen sind normalerweise den Flaggschiff-Geräten vorbehalten und wurden daher bisher nicht in den Mittelklasse-Chipsatz implementiert.

Jeder, der die Nothing-Geschichte verfolgt hat, weiß, dass Carl Pei hinter OnePlus steht, und die Entscheidung für einen Mid-Ranger-Prozessor ist ein Schritt, der direkt aus dem ursprünglichen OnePlus-Drehbuch stammt.

Natürlich sind die Dinge bei OnePlus in letzter Zeit ziemlich anders gelaufen, also scheint es, dass Nothing diese Lücke füllen will.

Nothing erklärte gegenüber dem Input Mag, dass der Snapdragon 778G+ effizienter ist als High-End-Prozessoren wie der Snapdragon 8 Gen 1, so dass das Nothing-Telefon eine längere Akkulaufzeit, eine bessere Wärmeentwicklung und vermutlich auch einen aggressiven Preis haben wird.

Was sicher ist, ist, dass wir nicht lange warten müssen, um es herauszufinden. Es scheint, dass Nothing auf dem besten Weg ist, alles vor dem kommenden Launch-Event zu enthüllen.

