(Pocket-lint) - Nothing hat einen großen Hype um die bevorstehende Markteinführung des Telefons (1) ausgelöst, aber eine Sache, die überhaupt nicht erwähnt wurde, sind andere potenzielle Looks für das Telefon.

Aufgrund der bisherigen Aktivitäten würde man annehmen, dass das Gerät ausschließlich in der weißen Farbe erhältlich sein wird, die in den letzten Wochen so oft gezeigt wurde.

Jetzt scheint diese Theorie ins Wanken zu geraten, denn der erfahrene Leaker Ishan Agarwal hat ein bemerkenswert deutliches Rendering aufgetan, das seiner Meinung nach offiziell ist und das Telefon in einer schwarzen Ausführung zeigt.

Nothing Phone (1) in Schwarz, offizielles Rendering ohne Wasserzeichen!



Es kommt tatsächlich in einer schwarzen Farbe & dieser Render ist noch nicht offiziell enthüllt worden, aber



Gefällt er Ihnen? Welche Farbvariante bevorzugen Sie?

Bitte geben Sie Kredit, wenn Sie weiter veröffentlichen.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/aSXSthxDF9- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2022

Man kann immer noch die verschiedenen LED-Leuchten auf der Rückseite des Telefons sehen, sowie die rote Aufnahmeanzeige und die Doppelkameras, wenn es also nicht echt ist, ist es ein sehr guter Versuch einer Fälschung.

Das lässt es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass Nothing die zweite Farbe auf den Markt bringen will, obwohl es durchaus möglich ist, dass dies nach der ersten Markteinführung geschieht, um möglicherweise eine zweite Welle des Interesses zu erzeugen.

Wir müssen abwarten, wie Nothing dies handhabt, oder ob es den Leuten die Wahl lässt, das Telefon in beiden Farben zu bestellen, dank einer späten Ankündigung der schwarzen Version.

