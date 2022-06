Nothing öffnet die Warteliste, gibt Details zu den Einladungen bekannt und bittet um eine Anzahlung für das Nothing-Telefon (1)

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nothing verzichtet auf herkömmliche Vorbestellungen für das Nothing-Telefon (1) und verfolgt im Wesentlichen den gleichen Ansatz wie beim OnePlus One, indem es eine Warteliste und ein Einladungssystem verwendet. Das ist keine Überraschung, da dies aus dem Spielbuch von Carl Pei zu kommen scheint.

Die öffentliche Warteliste für das Nothing-Telefon (1) ist jetzt geöffnet, so dass Sie sich selbst auf diese Liste setzen lassen können. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels stehen fast 14.000 Personen auf dieser Liste. Es gibt auch eine private Liste, die bereits Einladungen erhalten wird.

Das funktioniert folgendermaßen: Sie tragen sich in die Warteliste ein, und irgendwann in der Zukunft wird Ihnen eine Einladung zugeschickt. Mit dieser Einladung erhalten Sie Zugang, so dass Sie im Grunde ein Telefon vorbestellen können.

Im Rahmen dieses Vorgangs müssen Sie eine Anzahlung von 20 £ leisten, die nicht zurückerstattet werden kann, aber auf den endgültigen Preis des Handys angerechnet wird, der erst am Tag der Markteinführung bekannt gegeben wird. Am Tag der Markteinführung - dem 12. Juli - können Sie sich anmelden und Ihre Bestellung abschließen, indem Sie den Restbetrag für das Gerät bezahlen.

Außerdem gibt es einen Vorbesteller-Bonus in Höhe von 20 £ für Zubehör oder das Nothing-Ear (1).

Es wird dann versprochen, dass Sie das Telefon früher als die allgemeine Veröffentlichung erhalten, obwohl wir noch nicht genau wissen, wann das sein wird - und es klingt, als ob Nothing den Bestand und die Nachfrage genau beobachten wird, so wie wir es in den ersten Tagen mit OnePlus gesehen haben.

Es gibt einige Möglichkeiten, auf der Warteliste nach oben zu kommen - wenn du Freunde empfiehlst und diese den Empfehlungslink nutzen, kommst du auf der Liste nach oben. Auch hier handelt es sich um eine Art Hype-Maßnahme, um die Leute zu ermutigen, die Nachricht weiterzugeben.

Der Haken an der Sache ist, dass man im Grunde aufgefordert wird, eine Anzahlung für ein Gerät zu leisten, wenn man erstens den endgültigen Preis nicht kennt und zweitens nicht über die vollständigen technischen Daten verfügt.

Es besteht also ein gewisses Risiko - Sie könnten am Ende das heißeste Handy des Jahres 2022 in die Hände bekommen, das Handy, über das alle reden, oder Sie könnten am Ende eine Zitrone bekommen und sich wünschen, Sie hätten einfach ein Samsung gekauft, wie alle anderen auch.

Schreiben von Chris Hall.