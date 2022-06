Nichts Telefon (1) enthüllt in einem Video hinter den Kulissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nothing hat damit begonnen, die Markteinführung seines neuen Telefons, des Nothing-Phones (1), anzukurbeln, indem es einen Blick auf das Gerät in einem Promo-Video freigibt.

In der letzten Sekunde des Videos sieht man das Telefon durch ein Fenster in der Hand von Carl Pei. Es ist eine kleine Belohnung für die 15-minütige Eigenwerbung, die zu diesem Video geführt hat, aber das Ergebnis ist dasselbe - ein Blick auf das Telefon.

Wie schon beim letzten Tease des Unternehmens gibt es einen abgeflachten Aluminiumrahmen um das Telefon und das Gesamtergebnis sieht aus wie das iPhone 13 Pro, nur mit weniger Linsen. Man könnte fast meinen, dass Nothing alle mit einem Skin auf der Rückseite eines iPhones veräppelt, wäre da nicht das fehlende Objektiv.

In diesem Bild des Videos bekommen wir einen besseren Blick darauf und das Design, das uns gezeigt wird, stimmt mit dem früheren Logo überein, das gezeigt wurde, als die Pläne für ein Telefon zum ersten Mal angekündigt wurden, was diese Kreise und Schrägstriche erklärt.

Sie können sehen, dass es texturelle Unterschiede gibt - ob das ein haptischer Unterschied ist oder ob sich alles unter dem hinteren Glas befindet, können wir nicht sagen.

Es handelt sich jedoch um eine absichtliche Enthüllung. Nichts, was von Nothing kommt, scheint zufällig zu sein, denn das Unternehmen setzt auf die Berichterstattung über diese "Leaks", um den Hype für die Markteinführung des Telefons zu steigern.

Im Video selbst wird erwähnt, dass es zuerst bei StockX erhältlich sein wird - was Sie entweder erfreuen oder mit Schrecken erfüllen könnte -, da Nothing einen Weg beschreitet, der schnell so überbewertet wird, dass er sich am Ende selbst aufzehren könnte.

Die Markteinführung des Telefons ist nach wie vor für den 12. Juli 2022 geplant, mit einem Live-Event in London, und wir wissen, dass es von Qualcomm-Hardware angetrieben werden wird. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen mit allen weiteren Informationen versorgt werden, es sei denn, es handelt sich um einen riesigen Schwindel - denn nach dem, was wir bisher gesehen haben, sieht es immer noch zu sehr wie ein iPhone aus.

Schreiben von Chris Hall.