Nothing phone (1) könnte am Ende wie ein durchsichtiges iPhone aussehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Nothing das Datum für die Markteinführung des Nothing-Telefons (1) bekannt gegeben hat, scheint das Unternehmen nun in den Hype-Modus überzugehen.

Das neueste Bild, das auf sozialen Kanälen geteilt wurde, scheint ein Vogelpaar zu zeigen. Aber es ist wichtig, worauf sie sitzen, und wir können nur annehmen, dass es der erste echte Blick auf das Nothing-Handy (1) ist.

Was am meisten auffällt, ist die flache Kante des Geräts. Die Kombination aus Silber und Weiß auf der Rückseite erinnert stark an das iPhone, entweder an das iPhone 4/5, das alle liebten, oder an das neuere iPhone 12/13.

Dann ist da noch die geschwungene Kameralinse in der oberen linken Ecke, aber es gibt noch einige andere Designelemente auf dem Rest des Telefons.

Wir erwarten, dass die Rückseite des Telefons bei der Markteinführung durchsichtig sein wird. Das wurde bestätigt, wodurch ein Designthema geschaffen wird, das zum Nothing ear (1) passt. Wenn man sich das Bild genau ansieht, sieht es so aus, als ob auf der Rückseite des Telefons eine Textur vorhanden ist, die zur strukturierten Oberfläche des ear (1)-Gehäuses passt.

Darüber hinaus können wir natürlich nicht viel mehr darüber sehen, wie dieses Telefon aussehen könnte, außer dass es anscheinend eine weiße Version geben wird. Wir vermuten, dass es auch eine schwarze Version geben wird.

Was das Vogelmotiv angeht, so wissen wir nicht so recht, was wir davon halten sollen. Bei uns gibt es diese blauen Sittiche (im Vereinigten Königreich eher Wellensittiche genannt), und in der vorherigen Ankündigung der Veranstaltung war der Rücken eines Vogels abgebildet, der wie ein Eklektus-Papagei aussieht.

Da wir gerade angedeutet haben, dass es wie ein durchsichtiges iPhone aussehen könnte, geht es hier vielleicht um die andere Eigenschaft von Papageien - Mimikry - oder vielleicht geht es um Wellensittich-Schmuggel?

Alles wird am 12. Juli enthüllt, und wir sind sicher, dass es noch viele weitere Anspielungen geben wird, und wahrscheinlich auch mehr Vögel.

Schreiben von Chris Hall.