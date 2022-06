Nichts Telefon (1) mit einem 45W-Ladegerät zu kommen?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Problem bei der Markteinführung eines neuen Geräts ist, dass der Zertifizierungsprozess für dieses Gerät eine ganze Reihe von Details offenbart.

Das ist der Fall bei diesem neuesten Leck, das darauf hindeutet, dass das Nothing-Handy (1) mit einem 45-W-Ladegerät ausgestattet sein wird. Die Informationen stammen von der TÜV-Standardisierungsagentur, die ein Ladegerät der Marke Nothing zertifiziert hat.

Wir wissen bereits, dass das Nothing-Handy (1) am 12. Juli auf einer Veranstaltung in London angekündigt wird, und wir erwarten, dass wir in dem Monat bis zu diesem Datum noch eine Menge mehr über das Gerät erfahren werden.

Das Ziel von Nothing ist es, eine Technologiemarke zu schaffen, die frei von den Einschränkungen ist, die man anderswo findet. Das Unternehmen will ein kompromissloses Super-Ökosystem schaffen, das es mit Apple aufnehmen kann, aber nicht nur mit seinen eigenen Geräten, sondern auch mit wichtigen Partnern zusammenarbeitet.

Das Nothing-Telefon (1) wird wohl das wichtigste Teil des Puzzles sein, denn es wird das Herzstück des Systems sein.

Wir wissen, dass das Design in gewisser Weise transparent sein wird und dass die Spule für das kabellose Aufladen ein zentraler Bestandteil des Designs ist - aber das Wichtigste an diesem Telefon wird wahrscheinlich die Softwareoptimierung sein: Das ist es, was die Ambitionen des Ökosystems vorantreiben wird.

Was den Akku angeht, so kennen wir die Kapazität noch nicht, aber dank dieses Leaks wissen wir, dass er wahrscheinlich 45 W Ladeleistung bieten wird. Ob es sich dabei nur um kabelgebundenes Laden mit 45 W handelt oder ob auch kabelloses Laden mit 45 W möglich ist, bleibt abzuwarten.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 10 Juni 2022

Für Fans von OnePlus und Anhänger der Geschichte von Carl Pei ist es auf jeden Fall eine aufregende Zeit, in der wir uns auf den Start des ersten Smartphones von Nothing vorbereiten.

Schreiben von Chris Hall.