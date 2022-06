Nothing phone (1) wird am 12. Juli bekannt gegeben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Hype-Maschine ist bei Nothing in vollem Gange, denn es wurde bestätigt, dass das Nothing-Telefon (1) auf einer Veranstaltung namens Return to Instinct angekündigt wird.

Die Veranstaltung findet am 12. Juli 2022 statt, es bleibt also noch etwas Zeit bis zur großen Ankündigung und Sie können sicher sein, dass es im Laufe des nächsten Monats Leaks, Teases - und wahrscheinlich einige "exklusive" Interviews mit ausgewählten Titeln geben wird, in denen Carl Pei alles verrät.

Der Hype um das Nothing-Telefon (1) verläuft ähnlich wie bei den früheren OnePlus-Geräten, und das scheint ganz im Sinne von Pei zu sein. Nachdem er sich auf dem Mobile World Congress mit den Medien getroffen hatte, tauchten "Leaks" des Telefons auf, bevor bestätigt wurde, dass Nothing tatsächlich die Markteinführung eines Telefons plant.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist noch nicht viel bekannt - es gibt eine offizielle Bestätigung, dass es von Qualcomm angetrieben wird, wir wissen, dass es recyceltes Aluminium für den Rahmen verwenden wird, dass es kabelloses Aufladen und eine gewisse Durchsichtigkeit des Gehäuses geben wird und dass es mit Android läuft - aber das war's auch schon.

Die Gefahr dabei ist, dass die Hype-Maschine eine Erwartung weckt, die nicht erfüllt werden kann: Nichts spricht davon, dass sich unsere Einstellung zur Technologie ändern wird, und der Name der Veranstaltung - Return to Instinct - spielt auf dieses Thema an.

Was wir erwarten, ist ein erschwingliches Mittelklasse-Handy mit optimierter Software, um die Interoperabilität mit anderen Geräten zu verbessern. Wir sind uns sicher, dass die Nutzer diese Erfahrung annehmen werden, während das große Ziel von Nothing darin besteht, ein Ökosystem aufzubauen, das mit Apple konkurrieren kann.

Das Unternehmen verspricht, dass alles auf der Veranstaltung am 12. Juli enthüllt wird. Es wird auch ein physisches Event sein (mit einem Livestream), also planen wir, dort zu sein, um Ihnen alle Details live mitzuteilen, sobald sie geschehen.

Schreiben von Chris Hall.