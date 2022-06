Nichts Telefon (1) Display-Spezifikationen enthüllt in Leck

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nothing kündigte im März 2022 an, ein Smartphone auf den Markt bringen zu wollen, und seitdem gab es eine Reihe von Leaks und Andeutungen. Das neueste Leck gibt uns einige Display-Details, zusammen mit einem Konzept, wie das Gerät von vorne aussehen könnte.

TechDroider hat getwittert, dass das Nothing-Telefon (1) mit einem 6,55-Zoll-OLED-Display mit einer Full-HD+-Auflösung (2400 x 1080) ausgestattet sein wird, und es heißt, dass das Display flach und ohne Kinn sein wird. Das Konzeptbild, das den Details beiliegt, zeigt ein Gerät, das mit den meisten anderen Android-Smartphones auf dem Markt verwechselt werden könnte, mit einer Lochkamera in der Mitte der Oberseite.

[EXKLUSIV] Nothing Phone 1 Display Specs



- 6.55" OLED Display

- 1080 x 2400

- Flat Edges | No Chin pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) June 5, 2022

Der Tweet von TechDroider enthüllte nichts weiter, obwohl frühere Leaks und Informationsschnipsel des Unternehmens darauf hindeuteten, dass die Rückseite des Nothing-Phones (1) transparent sein könnte, um die Hardware zu enthüllen. Das Unternehmen hat bestätigt, dass der Rahmen aus recyceltem Aluminium bestehen wird.

Nothing hat auch bestätigt, dass es mit Qualcomm zusammenarbeiten wird, obwohl derzeit nicht bekannt ist, ob es sich für die Snapdragon 7 Gen 1 oder Snapdragon 8 Gen 1 Chipsätze des Unternehmens entscheiden wird. Es wird auch kabelloses Aufladen bieten und mit Nothing OS laufen, das keine Google-Apps duplizieren wird.

Bislang wurde noch kein Termin für die Markteinführung des Nothing Phone 1 bestätigt, obwohl Gerüchte über den 21. Juli kursieren. In der Zwischenzeit können Sie unsere Nothing Phone 1 Gerüchteübersicht lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Chris Hall.