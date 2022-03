Kein Telefon (1): Alles, was wir bis jetzt wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nothing hat auf seiner Veranstaltung am 23. März 2022 angekündigt, dass es ein Smartphone auf den Markt bringen will. Wir sagen Event, es war eher ein Selbstgespräch von Carl Pei - dem Gründer von Nothing - in dem er darlegte, dass die Technik altbacken geworden ist und es Zeit für eine Veränderung ist.

Das zweite Produkt von Nothing wird das Nothing-Telefon (1) sein und hier ist alles, was wir darüber wissen.

Sommer 2022

Es gibt noch kein bestätigtes Datum für die Markteinführung des Nothing-Handys (1), aber es soll im Sommer auf den Markt kommen.

Es gibt keine Informationen über Vorbestellungen, Liefertermine oder ähnliches - nur, dass es Mitte 2022 auf den Markt kommen wird.

Abgesehen von dem obigen Bild wurde buchstäblich nichts über das Telefon bekannt gegeben. Viele haben ein Kästchen darum gezeichnet und vermuten, dass es sich dabei um die Rückseite des Telefons handelt - so wie wir es bereits getan haben.

Das würde auf eine Kamera oben links und eine drahtlose Ladespule auf der Rückseite hindeuten. Da das Nothing-Ohr (1) eine durchsichtige Oberfläche hat, liegt die Vermutung nahe, dass dies die Linie von Nothing sein könnte.

Wir haben das schon bei HTC und Xiaomi gesehen, es ist also nichts Neues, aber es könnte dieses Telefon ein wenig anders aussehen lassen.

Die Linie oben rechts bleibt ein Rätsel - sie sieht aus wie ein zwinkerndes Auge und könnte eine Art Anspielung auf Benachrichtigungen sein. Wir akzeptieren auch gerne, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handeln könnte, um die Leute zu Spekulationen zu verleiten, und nicht um mehr.

Snapdragon-Betriebssystem

Wir wissen nur sehr wenig über die tatsächliche Hardwareausstattung des Telefons. Nothing hat eine Partnerschaft mit Qualcomm angekündigt, und wir wissen, dass Qualcomm das Herzstück des Nothing-Handys sein wird (1).

Es ist nicht bekannt, welchen Snapdragon-SoC es verwenden wird. Der Snapdragon 8 Gen 1 würde das Gerät zu einem Flaggschiff machen, aber das würde es auch zu einem teuren Gerät machen. Da der Schwerpunkt auf Effizienz und Erlebnis liegt, könnte es eine Stufe tiefer gehen und etwas aus der Snapdragon 700-Serie verwenden, um immer noch ein erstklassiges Erlebnis zu bieten - aber potenzielle Kunden würden möglicherweise nichts anderes als Hardware auf Flaggschiffniveau akzeptieren.

Mehr ist bisher nicht bekannt.

Android

Nichts OS

Was die Software betrifft, so wissen wir ein wenig mehr. Wir wissen, dass es ein Android-Telefon sein wird, und wir wissen, dass es die Google-Apps nicht duplizieren wird, was darauf hindeutet, dass es ziemlich nah am Original sein wird.

Aber wir wissen, dass es mit Nothing OS laufen wird und dass Sie dank des Android-Launchers, den Nothing im April zur Verfügung stellen wird, in der Lage sein werden, diese Erfahrung zu testen.

Aber darüber hinaus hat Nothing weitreichende Ambitionen für das, was es erreichen will, und spricht mehr über das Ökosystem als über irgendetwas anderes - daher ist es wahrscheinlich, dass Nothing sich in diesem Bereich differenzieren und eine reibungslosere Erfahrung bei der Interaktion mit anderen Geräten bieten will.

