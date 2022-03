Das Telefon kann keine Ablenkung sein, denn bei diesem Startup geht es nur um Software

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nothing Tech, das neue Unternehmen von Carl Pei, dem ehemaligen OnePlus-Chef, hat soeben Pläne für die Einführung eines Smartphones bekannt gegeben. Das Nothing-Telefon (1) soll im Sommer 2022 auf den Markt kommen und wurde von Pei als "das schlagende Herz des Nothing-Ökosystems" bezeichnet.

Er versprach, die Technik wieder spannend zu machen, und stellte ein Gerät in Aussicht, das wir so noch nicht gesehen haben.

Dennoch gibt es hier eine offensichtliche Diskrepanz zwischen einigen der Dinge, die Carl Pei sagt, und dem, was Nothing Tech zu tun scheint - und das wirft die Frage auf, ob Nothing überhaupt ein Hardware-Unternehmen sein will?

Es geht nicht um Hardware-Produkte, sondern um ein Ökosystem. Immer wieder hören wir von Konnektivität, von Erfahrung.

"Wir bauen ein Ökosystem von Produkten auf, die sich nahtlos verbinden lassen. Wenn dieses Ökosystem erfolgreich aufgebaut ist, treten wir in den Hintergrund. Man spürt uns nicht mehr, weil alles so funktioniert, wie man es sich vorstellt", sagte Pei in einem Interview auf dem Mobile World Congress, bevor das Smartphone angekündigt wurde.

Das Beispiel, das die Ambitionen von Nothing untermauert, ist das Ökosystem von Apple - wie ein Apple-Gerät nahtlos mit einem anderen Apple-Gerät zusammenarbeitet.

"Ich denke, die Chance, die wir vor uns haben, ist, dass es keine Alternative zu Apple gibt ... ihr Ökosystem - alle ihre Produkte funktionieren gut miteinander. Aber wenn man das Apple-Ökosystem verlässt und sich einen Windows-PC und ein Paar Sonos-Lautsprecher usw. ansieht, hat man nicht die gleiche Integration. Das ist es, was wir versuchen, dieses Produktsystem und die Konnektivitätsebene aufzubauen", sagt Pei.

Bei Nothing geht es nicht um die Produkte, sondern darum, wie sie miteinander funktionieren.

Die AirPods erkennen das iPhone und arbeiten dann mit allen Apple-Geräten zusammen - das ist das wichtigste Beispiel. Aber Apple findet auch neue Wege, wie Mac und iPad zusammenarbeiten können, und nutzt sein Ökosystem, um das Nutzererlebnis zu verbessern.

Das alles hat nichts mit der Hardware zu tun, nicht wirklich. Apple-Nutzer wissen, dass es bessere Alternativen gibt, bessere Kopfhörer, bessere Lautsprecher - aber gibt es auch bessere vernetzte Erlebnisse?

Vieles von dem, was Apple tut, wird darauf zurückgeführt, dass Apple sowohl die Hardware als auch die Software entwickelt.

Nimmt man etwas in die Hand, das nicht von Apple stammt, bröckelt das Ökosystem - ein Tile-Tracker, eine Garmin-Uhr oder ein Sony-Kopfhörer - und genau hier will Nothing das Narrativ ändern. Es geht nicht nur darum, dass Nothing-Produkte mit Nothing-Produkten zusammenarbeiten, sondern auch um Produkte von Drittanbietern. Die besten Geräte da draußen sollen besser zusammenarbeiten.

Wir haben bereits einige Marken in die Nothing-Mischung einfließen sehen. Auf einem Screenshot, der auf der Bühne gezeigt wurde, war Carls Tesla zu sehen, und auch Sonos wurde erwähnt - und das sind genau die Marken, über die Nothing spricht. Sie sind in Tech-Kreisen als begehrenswert anerkannt, spielen aber nicht immer gut mit anderen zusammen.

Wir werden dann ein Produkt-Ökosystem aufbauen, das sowohl aus Nothing-Produkten als auch aus Produkten anderer weltweit führender Marken besteht, die so konzipiert sind, dass sie sich mühelos miteinander kombinieren lassen.



Und schließlich werden wir das Nutzererlebnis durch Dienstleistungen verbessern, während wir das alles mit unserer Community aufbauen. pic.twitter.com/xcAhgWpvUO- Carl Pei (@getpeid) March 24, 2022

Das ist also die Herausforderung: Es geht darum, etwas zu entwickeln, das plattformübergreifend funktioniert, das die Schnittstelle bereitstellen kann, das diese Brücken für eine nahtlosere vernetzte Erfahrung bauen kann.

Es gibt bereits Millionen von Android-Telefonen, die von Qualcomm betrieben werden und auf denen Google-Software läuft - und wenn man ein weiteres Telefon hinzufügt, wird es nicht viel anders sein.

Es ist also die Software, die den Ausschlag geben wird, die Software, die das Erlebnis definiert, die Software, die den ganzen Wert hat.

Wohin könnte die Reise gehen? Wir wissen, dass viele Start-ups nicht mit dem Ziel finanziert werden, ein großes Unternehmen aufzubauen, sondern mit dem Ziel, von einem großen Unternehmen gekauft zu werden. Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es bei Nothing nicht um den Bau von Hardware geht, sondern um den Versuch, eine Erfahrung zu schaffen, die zu wertvoll ist, um übersehen zu werden.

Schreiben von Chris Hall.