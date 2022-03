Nothing bestätigt, dass es ein Smartphone namens Nothing phone auf den Markt bringen wird (1)

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nothing Tech hat Gerüchte bestätigt, dass das Unternehmen ein Smartphone auf den Markt bringen wird. Das neue Gerät wird den Namen Nothing phone (1) tragen.

Auf einer Veranstaltung von Nothing bestätigte Carl Pei, dass das Unternehmen ein Telefon auf den Markt bringen wird und bezeichnete es als das "schlagende Herz" des Nothing-Ökosystems. Zuvor waren bereits Gerüchte über ein geplantes Telefon aufgetaucht, die Pei und den CEO von Qualcomm, Cristiano Amon, bei der Untersuchung eines noch nicht veröffentlichten Geräts auf dem Mobile World Congress 2022 zeigten.

Das Telefon wird auf Android laufen und von Nothing OS angetrieben werden, das für eine reibungslose und schnelle Leistung sorgen soll. Carl Pei erläuterte, dass es die Google-Apps nicht duplizieren wird, aber auch keine komplexen Animationen verwenden oder zu kompliziert sein wird, um ein sauberes Erlebnis zu bieten.

Android-Nutzer können Nothing OS mit dem Nothing Launcher ausprobieren, der ab April im Play Store erhältlich sein wird - weitere Informationen werden in Zukunft folgen.

Das neue Smartphone wird auf einer Qualcomm-Plattform basieren, aber es wurde noch nicht bestätigt, um welches Snapdragon-Modell es sich handeln wird. Wir gehen davon aus, dass es sich um das Flaggschiff Snapdragon 8 Gen 1 handeln wird, aber dafür gibt es noch keine Bestätigung.

Über die technischen Daten des neuen Geräts wurde nur gesagt, dass Nothing den Markt aufrütteln und ein Smartphone auf den Markt bringen will, das das Herzstück seines Ökosystems sein kann.

Carl Pei bestätigte zuvor gegenüber Pocket-lint, dass es das Ziel sei, ein Ökosystem von Geräten aufzubauen, das mit der nahtlosen Interoperabilität konkurriert, die derzeit nur Apple-Nutzer genießen - und das Kern-Smartphone wird eine große Rolle in diesem Puzzle spielen. Während der Veranstaltung wiederholte Carl Pei eine ähnliche Botschaft und sagte, dass das Ökosystem von Nothing offen sein wird und sowohl Produkte von Nothing als auch Produkte von Drittanbietern enthalten wird.

Carl Pei bestätigte, dass Nothing mittlerweile über ein Team von 300 Mitarbeitern verfügt, eine Lieferkette eingerichtet hat und mit Partnern wie Qualcomm und Google zusammenarbeitet.

Das sind alle Informationen, die wir im Moment haben. Es sieht so aus, als ob wir noch ein wenig warten müssen, bevor wir wirkliche Details über das Nothing-Telefon erfahren (1).

Schreiben von Chris Hall.