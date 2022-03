So sieht Nothing OS aus und Sie können es im April selbst testen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nothing hat angekündigt, dass es auf seiner Veranstaltung The Truth am 23. März 2022 ein Smartphone namens Nothing phone (1) auf den Markt bringen will.

Das Telefon wird von Qualcomm betrieben werden und mit Android laufen, aber laut Nothing wird es mit Nothing OS ausgestattet sein. Der Gründer von Nothing, Carl Pei, erklärte, dass Nothing OS so konzipiert ist, dass es dank seiner Offenheit nahtlos mit Nothing-Produkten und einigen anderen Produkten von weltweit führenden Marken zusammenarbeitet.

Es soll einfach und rein sein, und wer die Geschichte von Carl Pei verfolgt hat, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es wie die frühen Tage von Oxygen OS auf OnePlus-Geräten sein wird.

Es gibt zwar keinen Zeitplan, wann das Nothing Phone (1) auf den Markt kommen wird, aber wir haben einige Screens, die zeigen, wie Nothing OS aussehen wird.

Nothing

Obwohl wir derzeit nur einige Bilder des Startbildschirms und des Sperrbildschirms - und der Rekorder-App - haben, ist es klar, dass es sich hierbei um ein Stock Android handelt. Die Statussymbole am oberen Rand wurden nicht verändert, die runden Icons und die Google-Suchleiste sehen genauso aus wie beim Pixel. Pei bestätigte, dass Nothing keine Google-Apps kopiert, sondern daran arbeitet, das Nothing OS zu optimieren und effizienter zu machen.

Nothing hat angekündigt, dass man Nothing OS über seinen Launcher ausprobieren kann, der im April über den Play Store verfügbar sein wird.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der Launcher ist der Startbildschirm auf einem Android-Gerät und einfach zu installieren, so dass Sie ein anderes Gefühl für Ihren Startbildschirm und die App-Ablage bekommen können.

Wir wissen derzeit nicht viel mehr als das, aber wir werden sicher sein, die Neuigkeiten mit Ihnen zu teilen, wenn sie Nothing OS Launcher im Play Store verfügbar ist.

Schreiben von Chris Hall.