Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nothing hat bestätigt, dass es ein virtuelles Event abhalten wird, um zu zeigen, was im Jahr 2022 kommen wird.

Zusammen mit der Bestätigung einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen Dollar sagte Carl Pei, CEO und Mitbegründer von Nothing:

"Mit dieser Finanzierungsrunde haben wir den Treibstoff, um die nächste Phase unserer Vision einer nahtlosen digitalen Zukunft zu realisieren. Ich bin dankbar für die Unterstützung durch unsere Community und Investoren. Unser erstes Jahr war eine Aufwärmphase, und wir können es kaum erwarten, während der kommenden Veranstaltung zu enthüllen, was wir bei Nothing aufbauen."

An Spekulationen darüber, was als Nächstes von Nothing kommen könnte, hat es keinen Mangel gegeben.

Es gibt Gerüchte über die Markteinführung eines Smartphones, wobei die Vermutung nahe liegt, dass Nothing dieses Gerät auf dem Mobile World Congress Branchenvertretern vorstellte, was durch ein zeitlich gut abgestimmtes Leck" unterstützt wird, das Pei und Qualcomm-CEO Cristiano Amon bei der Untersuchung eines noch nicht veröffentlichten Geräts zeigt.

Nothing hat eine Vereinbarung mit Qualcomm getroffen, und wir sind sicher, dass das Unternehmen aus San Diego im Mittelpunkt dessen stehen wird, was Nothing als Nächstes ankündigen will. Viele sehen ein Smartphone als Kernstück von Carl Peis Ambitionen für Nothing.

In einemGespräch mit Pocket-lint auf dem Mobile World Congress 2022 erklärte Pei, dass Nothing ein Konkurrent für das von Apple angebotene Ökosystem sein soll.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Wahrscheinlich wird in den nächsten Jahren eine Reihe von stark vernetzten Geräten auf den Markt kommen, bei denen das Erlebnis wichtiger ist als jedes einzelne Teil.

Derzeit gibt es noch keine Bestätigung dafür, was angekündigt werden könnte, aber da die Veranstaltung für den 23. März geplant ist, muss man nicht mehr lange warten.

Schreiben von Chris Hall.