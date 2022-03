Nichts Telefon Lecks in Carl Pei hands-on mit Qualcomm CEO

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt immer mehr Gerüchte über die Möglichkeit, dass ein Telefon von Nothing, der neuen Marke von Carl Pei, in der Pipeline ist.

Der neueste Beitrag zu dieser Geschichte stammt vom bekannten Leaker Evan Blass, der ein Bild geteilt hat, das Carl Pei von Nothing und Cristiano Amon von Qualcomm bei der Untersuchung eines Telefons zeigt.

Das Bild wird ohne Details geteilt, aber wir wissen, dass es sich um den Besprechungsbereich hinter dem Qualcomm-Stand auf dem Mobile World Congress 2022 handelt. Wir wissen das, weil wir dort viel Zeit verbracht haben.

Es wurde bereits berichtet, dass Nothing das kommende Mobiltelefon auf dem MWC vorstellt, und nach der Übernahme von Essential im Jahr 2021 dachten wir immer, dass es eher eine Frage des Wann als des Ob ist.

Wir können auf dem Bild nicht viel erkennen, aber wir vermuten, dass sich das Gerät in einem Gehäuse befindet, um die tatsächliche Verarbeitung und das Design zu verschleiern, wobei die Platzierung des Daumens das Kamerafeld bis zu einem gewissen Grad verdeckt.

Das Foto scheint am 1. März 2022 aufgenommen worden zu sein; die Person links auf dem Foto ist Don McGuire, Chief Marketing Officer bei Qualcomm. Wir haben dies anhand der Schuhe und der Jacke auf dem durchgesickerten Foto abgeleitet, die mit dem Outfit von McGuire übereinstimmen, das er trug, als er am selben Tag Bilder teilte.

Wir wissen, dass Carl Pei um diese Zeit am Stand von Qualcomm war, denn wir haben uns am selben Tag mit ihm zusammengesetzt, um über Nothing zu sprechen.

Es gibt jedoch eine Menge Fragen zu diesem Bild. Wir wissen, dass all diese Leute dort waren, wir wissen, wann und wo es aufgenommen wurde, aber wir wissen nicht, wer es gemacht hat.

Da diese Räume nicht mit Menschen gefüllt sind, vermuten wir, dass Cristiano Amon und Carl Pei genau wissen, wer es aufgenommen hat. Wir vermuten, dass diese Person das Bild an Evan Blass weitergegeben hat, um den Hype um das kommende Nothing Phone mit aufzubauen.

Wenn wir eines über Carl Pei wissen, dann, dass er das Internet und diese Art von Spielen liebt. Als OnePlus seine ersten Telefone auf den Markt brachte, ging es vor allem darum, einen Hype aufzubauen und sie schwer zu bekommen, um einen gewissen Grad an Exklusivität zu erreichen.

Dann haben wir gesehen, wie Carl Pei mit bekannten YouTubern wie Marques Brownlee gesprochen und ein OnePlus-Telefon vorzeitig auf eine Art und Weise enthüllt hat, von der er wusste, dass sie bei der Online-Fangemeinde viel Aufmerksamkeit erregen würde.

Dies fühlt sich nicht anders an. Wir können nicht verifizieren, dass es sich um das Nothing Phone handelt, wir können nicht verifizieren, dass es sich eher um eine Pflanze als um ein echtes Leck handelt - aber es hat das Gefühl, dass Nothing ein paar Spiele spielt, um Interesse für seine nächste Produkteinführung zu wecken.

Schreiben von Chris Hall.