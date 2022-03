Carl Pei über Nichts, Ökosysteme und diese Smartphone-Gerüchte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - "Es ist ein tolles Gefühl, zurück zu sein", sagt Carl Pei. "Ich war in den letzten anderthalb Jahren ziemlich still. Ich freue mich, wieder da zu sein und der Welt zu erzählen, was wir hier aufbauen.

Carl Pei ist ein bekanntes Gesicht in der Tech-Szene, auch wenn er auf dem Mobile World Congress durch die vorgeschriebene Gesichtsmaske teilweise verdeckt ist. Seine Augen scannen den Raum und flackern anerkennend, als er sein kleines Publikum in Augenschein nimmt.

Nachdem er einer der Gründer von OnePlus war, hat sein Weggang von der Oppo-Submarke viele Leute überrascht, da er ein neues Projekt mit dem amüsanten Namen Nothing ins Leben gerufen hat.

Natürlich sitzen wir in einem Besprechungsraum am Qualcomm-Stand auf dem MWC 2022 - zusammen mit Enrico Salvatori, dem Präsidenten von Qualcomm Europe - und erwarten, dass wir etwas über das Nothing-Handy hören werden.

Das tun wir aber nicht.

Auf die Frage, ob Nothing ein Smartphone auf den Markt bringenwird, antwortet Pei schnell: "Wir äußern uns nicht zu zukünftigen Kategorien."

Damit ist ein Smartphone von Nothing weder bestätigt noch dementiert, so dass uns nur Gerüchte bleiben. Während die Spekulationen auf dem Messegelände darauf hinauslaufen, dass Nothing ein Telefon entwickelt, hat Carl Pei dies schon zu oft getan, um etwas zu verraten. Wir wissen nur, dass Nothing die alte Marke Essential besitzt, aber mehr auch nicht.

Aber Nothing sagt uns bereits, was es zu erreichen versucht. Das Unternehmen beschreibt auf seiner Website, dass es "intuitive, einwandfrei vernetzte Produkte herstellt, die unser Leben verbessern, ohne uns im Weg zu stehen". Für viele ist das Smartphone das Zentrum der vernetzten Produkte.

"Ich war das erste Kind in meiner Schule, das den iPod hatte und auch das erste mit dem iPhone", erklärt Pei und erklärt uns, warum er mit Nothing auf einer Mission ist: "Ich war auch das erste Kind, das ein Android-Telefon kaufte ... das G1, ich war wirklich begeistert davon."

"Aber in letzter Zeit hat sich das alles geändert. Zumindest was die Hardware angeht, bin ich nicht mehr so begeistert von neuen Produkten. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft einen immer negativeren Blick auf die Technologie hat. Sie ist nicht mehr inspirierend und das ist der Gründungszweck von Nothing."

Nothing hat schon früher gesagt, dass es darum geht, im Hintergrund zu verschwinden, die Produkte werden buchstäblich zu nichts, wenn sie das tun, was sie tun sollen. Die Markteinführung eines Sets von Ohrhörern mit transparenten Materialien war eine buchstäbliche Manifestation dessen, aber was Carl Pei wirklich zu suchen scheint, ist die Effizienz des Ökosystems.

"Wir bauen ein Ökosystem von Produkten auf, die sich nahtlos miteinander verbinden. Wenn dieses Ökosystem erfolgreich aufgebaut ist, treten wir sozusagen in den Hintergrund. Man spürt uns nicht mehr, weil alles so funktioniert, wie man es sich vorstellt."

"Ich denke, die Chance, die wir vor uns haben, ist, dass es keine Alternative zu Apple gibt ... ihr Ökosystem - alle ihre Produkte arbeiten gut miteinander. Aber wenn man das Apple-Ökosystem verlässt und sich einen Windows-PC und ein Paar Sonos-Lautsprecher usw. ansieht, hat man nicht die gleiche Integration."

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

"Das ist es, was wir versuchen zu bauen, dieses Produktsystem und die Konnektivitätsebene."

Es wird oft gesagt, dass Apple hier einen großen Vorteil hat, da es sowohl seine Hardware als auch seine Software so entwickelt, dass sie innerhalb des Systems kompatibel sind, während andere Produkte eher isoliert stehen. Derzeit sind es vielleicht nur Samsung und Huawei, die etwas Größeres in Bezug auf das Ökosystem anzustreben scheinen. Sich mit Samsung anzulegen, wäre eine Goliath-Herausforderung.

Von Pei haben wir das Gefühl, dass das Ökosystem-Erlebnis alle Entscheidungen von Nothing bestimmen wird. In Bezug auf das Smartphone-Design sagt Pei: "Wenn all diese Unternehmen mit den Menschen sprechen, geht es nur um technische Daten und Funktionen - niemand kommuniziert auf einer höheren Ebene.

"Ich persönlich glaube, dass das, was Apple wirklich stark macht, die Integration von Hardware und Software ist."

Es ist also klar, dass, obwohl viele über ein Telefon von Nothing spekulieren, dies nicht das entscheidende Produkt für das Unternehmen sein wird. Sollte Nothing ein Telefon auf den Markt bringen, wäre es nur ein Teil eines größeren Ganzen, das darauf abzielt, eine bessere vernetzte Erfahrung als seine Konkurrenten zu bieten. Da wir mit dem Chef von Qualcomm Europe zusammensitzen, ist es schwer vorstellbar, dass Qualcomm in diesem Prozess keine große Rolle spielen wird.

Was den Rest von uns betrifft, so müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden, bis wir sehen, was als nächstes von Nothing kommt.

Schreiben von Chris Hall.