Carl Pei neckt das kommende Android-Smartphone von Nothing

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Letztes Jahr platzte die Marke Nothing von Carl Pei auf die Bühne wie nichts (Wortspiel beabsichtigt), das wir zuvor gesehen haben.

Wir haben das erste Produkt des Unternehmens, die Ear 1-Ohrhörer , absolut geliebt, die einzigartige Ästhetik, hervorragende Leistung und aggressive Preise vereinen.

Es wird seit langem gemunkelt, dass das Unternehmen ein Smartphone herausbringen wird, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dies der Fall ist.

Im Jahr 2021 kaufte Nothing das Smartphone-Unternehmen Essential und unterzeichnete auch einen großen Vertrag mit Qualcomm .

Jetzt ist Carl Pei zu Twitter gegangen, um das kommende Telefon zu necken.

Wir müssen viel aufholen, Carl – Android (@Android) 15. Februar 2022

Es deutet sicherlich darauf hin, dass wir das Android -Betriebssystem auf dem kommenden Gerät von Nothing sehen könnten, obwohl das keine große Überraschung sein sollte.

Auch Qualcomm mischte sich in den Spaß ein und deutete an, dass das Nothing-Telefon von einem Snapdragon-Prozessor angetrieben wird.

Auch hier keine große Überraschung angesichts des 50-Millionen-Dollar-Deals zwischen den Unternehmen, aber dennoch aufregend.

Bisher waren die Lippen über das kommende Telefon fest verschlossen, aber es wird gemunkelt, dass es irgendwann in diesem Jahr auf den Markt kommt.

Nothing hat kürzlich Adam Bates, ehemals Head of Design and Product Experience bei Dyson , als Design Director der Marke eingestellt.

Die Anmietung, zusammen mit der Partnerschaft der Marke mit Teenage Engineering , bedeutet, dass wir eines der stilvollsten Smartphones aller Zeiten erwarten.

Wenn das Ear 1 etwas ist, wird es auch preisgünstig sein.

Schreiben von Luke Baker.