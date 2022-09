Was ist Nokia Circular? Nokias Nachhaltigkeitsabonnement erklärt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nokia hat einen neuen Service namens Circular eingeführt, der die Umweltfreundlichkeit seiner Kunden verbessern soll.

Mit dem neuen Service, der auf der IFA 2022 vorgestellt wurde, hofft Nokia, seine Kunden durch eine andere Art des Gerätekaufs - mit Umweltprämien - dazu zu bewegen, ihre Geräte länger zu behalten und zu vermeiden, dass sie auf der Mülldeponie landen.

Mit Circular von Nokia können Sie ein Abonnement für ein neues Nokia Gerät abschließen, anstatt den vollen Preis für das Gerät im Voraus zu bezahlen.

Sie müssen das Gerät direkt bei Nokia kaufen - das gilt nicht, wenn Sie es über einen Netzbetreiber beziehen - und Nokia verwaltet das Programm dann über die MyDevice App auf Ihrem Nokia Telefon.

Sie zahlen also eine monatliche Gebühr für Ihr Telefon - und eine kleine Einrichtungsgebühr - anstatt den vollen Preis für das Gerät zu bezahlen.

Sobald Sie am Circular-Programm teilnehmen, belohnt Nokia Sie mit "Seeds". Diese Samen können in verschiedene Projekte investiert werden, z. B. in die Anpflanzung von Bäumen oder die Reinigung der Meere, und Sie erhalten mehr Samen, je länger Sie Ihr Nokia Gerät behalten.

Auf diese Weise möchte Nokia Ihnen einen Anreiz bieten, an Ihr Gewissen zu appellieren und Ihnen einen Grund zu geben, Ihr Gerät zu behalten.

Das ist der eigentliche Punkt von Circular - die Geräte kommen von Nokia und gehen an Nokia zurück. Die Geräte, die Nokia zurückerhält, können recycelt werden oder an bedürftige Organisationen gehen - oder sie werden aufbereitet und gehen an andere Circular-Abonnenten zurück. Auch wenn Sie Ihr Gerät beschädigen, kann Circular das für Sie erledigen, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen (obwohl wir vermuten, dass es in diesem Punkt Kleingedrucktes geben könnte).

Damit soll vermieden werden, dass diese Geräte auf der Mülldeponie landen.

Das Programm beginnt mit den Geräten, die im September 2022 zusammen mit dem Circular-Programm auf den Markt kommen, aber auch einige bereits vorhandene Geräte werden in den kommenden Monaten angeboten. Dazu gehören:

Nokia X30

Nokia G60

Nokia XR20

Nokia T10 LTE

Das Nokia Circular Programm startet in Großbritannien und Deutschland und soll in Zukunft auch in anderen Regionen eingeführt werden.

Schreiben von Chris Hall.