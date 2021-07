Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nokias neueste Ergänzung seiner Retro-Original-Linie ist das Nokia 6310. Ursprünglich im Jahr 2001 auf den Markt gebracht, haben wir 20 Jahre später eine moderne Überarbeitung dieses Klassikers.

Ja, es hat nicht ganz die Bekanntheit des Nokia 3310 oder 8110 , aber einige erinnern sich vielleicht an die Kurven dieses Telefons von damals.

Die Überarbeitung folgt dem typischen Ansatz, den wir in der Vergangenheit von Nokia Original gesehen haben, mit einem größeren 2,8-Zoll-Bildschirm, als es 2001 irgendjemand möglich gewesen wäre, diesem klassischen Richtungsregler an einem Tastengürtel, der über der T9-Tastatur sitzt.

Es ist ein Dual-SIM-Telefon mit einem UKW-Radio und einem MP3-Player, sodass Sie eine microSD-Karte (bis zu 32 GB) laden und Ihre Musik mit einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss an Bord mitnehmen können.

Ehrlich gesagt bezweifeln wir, dass das irgendjemand tun wird. Stattdessen interessieren sie sich wahrscheinlich für das Nokia 6310 als kostengünstiges Telefon zum Telefonieren und für gelegentliche Textnachrichten, vielleicht als Ersatztelefon oder - wie Nokia in der Vergangenheit vorgeschlagen hat - als Entgiftungstelefon, damit Sie auf soziale Medien verzichten können und all den Stress eines modernen vernetzten Lebensstils, aber wissen Sie, dass Sie in Verbindung bleiben können.

Das Nokia 6310 soll eine Standby-Zeit von 21 Tagen haben, sodass Sie es auf Ihrer nächsten einwöchigen Wanderung mitnehmen können, in der Gewissheit, in Kontakt zu bleiben, aber nicht ständig von den neuesten Apps abgelenkt zu werden.

Auf der Rückseite befindet sich eine 0,3-Megapixel-Kamera, wenn Sie ein Foto mit niedriger Auflösung aufnehmen möchten, aber für ein Telefon, das 49,99 £ oder 40 € kostet, was würden Sie sonst erwarten?

