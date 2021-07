Nokia XR20: Hart wie Nägel und hart für die Hosentasche

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nokia hat sein so genanntes langlebigstes Telefon aller Zeiten angekündigt - das Nokia XR20.

Bei diesem widerstandsfähigeren Telefon geht es nicht darum, Ihnen ein Telefon zu geben, das bereit ist, missbraucht zu werden, sondern um Langlebigkeit. Um die Notwendigkeit zu reduzieren, Ihr Telefon auszutauschen, weil es kaputt gegangen ist, hat Nokia den Schutz auf einen höheren Standard gebracht.

Damit erfüllt das XR20 MIL-STD 810H für Fallschutz, IP68 Wasser- und Staubschutz und Gorilla Glass Victus für die Sicherheit des Bildschirms.

Das Gerät verfügt über Schutzvorrichtungen, z. B. um die Kamera herum, eine griffige Rückseite, damit es weniger wahrscheinlich aus der Hand rutscht, und Ecken, die etwas schützender sind. Im Wesentlichen sagt Nokia, dass Sie dafür keine Hülle benötigen, aber es ist so konzipiert, dass es etwas normaler aussieht als einige der "harten" Telefone, die wir in der Vergangenheit gesehen haben.

Um all dies zu untermauern, gibt es eine 1-Jahres-Display-Ersatzgarantie und eine 3-Jahres-Garantie auf den Rest des Telefons.

Dies ist jedoch kein Flaggschiff-Telefon: Normalerweise würden Sie bei Flaggschiff-Modellen einige dieser Schutzmaßnahmen erwarten, aber das XR20 ist wirklich eine härtere Version von Nokias bestehendem X20-Telefon.

Das sieht ein 6,67-Zoll, 2400 x 1080 Pixel, 20:9-Display mit Punch-Hole-Kamera und den Qualcomm Snapdragon 480 5G, der die Dinge antreibt, mit einigen Konfigurationen, 4/64 GB oder 6/128 GB – mit Unterstützung für microSD für Erweiterung.

An der Seite des Telefons befindet sich ein Fingerabdruckscanner und oben eine programmierbare Taste, sodass Sie entscheiden können, was es startet. Es gibt auch eine Google Assistant- Taste.

Es gibt Stereo-Lautsprecher sowie eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, während alles von einem 4630-mAh-Akku betrieben wird. Es gibt 18 W kabelgebundenes und 15 W kabelloses Qi-Laden.

Im Einklang mit dem Wunsch, dieses Telefon langlebig zu machen, verspricht Nokia 3 Jahre Android OS-Updates und 4 Jahre Sicherheitsupdates.

Die Kamera sieht eine 48-Megapixel-Hauptkamera und 13-Megapixel-Ultrawide-Kamera mit einer 8-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite.

Was die Leute an diesem Telefon wahrscheinlich auffallen wird, ist die Entscheidung, das Snapdragon 480 zu verwenden. Das ist nahe an einer Einstiegsplattform und wird die Attraktivität dieses Telefons für einige einschränken - obwohl es neue Hardware ist und bisherige Hardware auf diesem Niveau übertrifft. Es passt zu dem kürzlich angekündigten Nokia X20 , also könnte sich der Preisanstieg für all diesen Schutz in gewisser Weise lohnen.

Aber mit einem Preis von 399 £ in Großbritannien ist es der gleiche oder mehr als bei Telefonen, die in Bezug auf die Hardwareleistung ein oder zwei Schritte höher sind. Letztendlich mag es zwar ein Marktsegment ansprechen, das sich nicht um Spiele oder etwas zu intensives kümmert – obwohl es viel Schutz will –, aber es sieht beim Start teuer aus.