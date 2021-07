Nokia soll dieses Jahr ein neues Flaggschiff auf den Markt bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten 24 Stunden haben sich Gerüchte verstärkt, die darauf hindeuten, dass Nokia irgendwann in diesem Jahr die Einführung eines neuen Flaggschiffs plant.

Da sich das Unternehmen seit dem Wiedereintritt in den Smartphone-Bereich hauptsächlich auf den unteren und mittleren Markt konzentriert hat, wäre es eine Überraschung, wenn die Spekulationen wahr sind.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Weibo – gesehen und berichtet von mehreren Seiten – gab Nokias Projektmanager in China, Zhang Yucheng, bekannt, dass das Unternehmen am 11.

Es gab keine weiteren Details darüber, was das Telefon sein könnte, außer dass es 5G ist. Und der Post hat Berichten zufolge auch nie den Begriff "Flaggschiff" verwendet.

Es wird spekuliert, dass es sich um einen bemerkenswerten Smartphone-Start und damit um ein Flaggschiff handeln muss, da ein besonderes Ereignis stattfindet.

Es wurden Vorschläge gemacht, dass es sich um das Nokia X60 oder X50 handeln könnte , das in das neue Namensschema am oberen Ende des HMD-Portfolios passt.

Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Beitrag (der jetzt weg ist) speziell für den chinesischen Markt freigegeben wurde, und es könnte gut sein, dass der Start keine Auswirkungen auf die Pläne von HMD außerhalb Chinas hat.

Das letzte Flaggschiff von Nokia war das Nokia 9 PureView, das vor einigen Jahren im Jahr 2019 auf den Markt kam, und seitdem hat es sich nicht wirklich bemüht, es weiterzuverfolgen.

Bei der Einführung der neuen Telefone der C-Serie, G-Serie und X-Serie wurde jedoch klar, dass jede Serie neue Modelle erhalten würde und dass das vereinfachte Namensschema es einfach machen würde, die Telefone in ihre Kategorien einzuordnen.

Das heißt, wenn Nokia die gemunkelten X50 und X60 auf den Markt bringt, wäre es sinnvoll, dass sie leistungsstärker wären als die X10 und X20. Und das bedeutet, dass sie eher zu den Flaggschiffen der Spitzenklasse in Bezug auf Leistung gehören könnten.

