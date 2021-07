Nein, HarmonyOS auf dem Nokia X60 läuft wahrscheinlich nicht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Über Nacht tauchte ein Gerücht auf, wonach eines der kommenden Smartphones von Nokia – das X60 – mit HarmonyOS, dem hausgemachten Betriebssystem von Huawei, auf den Markt kommen könnte.

Wenn das stimmt, würde dies sicherlich dem anhaltenden Ton von Nokia in Bezug auf sein Engagement für Android widersprechen.

Während der jüngsten Einführung der Produktpalette 2021 war Nokia sehr klar, dass es vollständig mit Android an Bord war, bis hin zu dem Punkt, sich für 2-3 Jahre regelmäßige Sicherheits- und Software-Updates zu verpflichten.

Kein Wunder also, dass Nokia schnell reagierte, um das Gerücht zu zerstreuen. In einem Kommentar gegenüber der chinesischen Veröffentlichung The Paper erklärte Nokia, dass "unser Engagement, das beste Android-Erlebnis zu bieten, weiterhin feststeht".

Wir haben uns an Nokia gewandt und die Antwort war – wenn auch etwas vage – die gleiche: „Wir wissen, dass unsere Kunden Nokia-Handys mit Android OS lieben, und unser Engagement, das beste Android-Erlebnis zu bieten, bleibt unerschütterlich.“

Und Nokia war nicht das einzige beteiligte Unternehmen, das sich von diesen Gerüchten distanzierte. Huawei - in einem Kommentar gegenüber den chinesischen Staatsmedien Global Times - sagte, die Nachricht sei "falsch".

Huawei hat Medienberichte zurückgewiesen, denen zufolge #Nokias neue Handys sein #HarmonyOS verwenden werden, und sagte, die Nachrichten seien „falsch“ – teilte das Unternehmen der Global Times am Mittwoch mit. pic.twitter.com/xs3dKh3kj2 — Global Times (@globaltimesnews) 30. Juni 2021

HarmonyOS ist das Betriebssystem von Huawei, das entwickelt wurde, um die Arbeit mit verschiedenen Arten von miteinander verbundenen Produkten reibungsloser zu gestalten.

Erst kürzlich hat es seine ersten Consumer-Produkte mit dem neuen Betriebssystem auf den Markt gebracht: die Huawei Watch 3 und die MatePad Pro-Tablets .

Es ist ein System, das nicht nur entwickelt wurde, um verschiedenen Produkten – wie Smartwatches, Smart Home-Geräten, Kameras und Kopfhörern – zu helfen, miteinander zu sprechen, sondern dies auch ohne zusätzliche Beinarbeit.

Ein Beispiel, das Huawei konsequent verwendet, ist die Verwendung einer HarmonyOS-kompatiblen Onboard-Kamera an einem Radfahrer, der eine HarmonyOS-kompatible Smartwatch trägt, die eine Route verfolgt und beide Datensätze in eine Schnittstelle bringen kann.

In diesem Fall würde das bedeuten, dass ein Video aus dem Kamera-Feed angezeigt wird, das auch die Geschwindigkeit, Distanz, Herzfrequenz und Route des Radfahrers in Echtzeit von der Uhr und dem Smartphone verfolgt.

Es ist erwähnenswert, dass HarmonyOS Open Source ist, und daher könnten diese Gerüchte aufgekommen sein, weil Nokia nach Möglichkeiten suchte, seine vorhandenen Geräte besser mit diesem System insgesamt kompatibel zu machen. Anstatt dass Nokia HarmonyOS vollständig ausführt, wie es bei Huaweis Handys der Fall wäre.

Das sind jedoch nur Spekulationen unsererseits. Keines der Unternehmen hat bisher einen Hinweis darauf gegeben, dass dies der Fall ist. Wir haben Huawei um einen Kommentar gebeten und werden es aktualisieren, wenn wir eine Antwort erhalten.

Schreiben von Cam Bunton.