HMD Global legt das Datum für den Start eines neuen Nokia-Telefons fest

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HMD Global hat ein Save the Date für den 8. April 2021 veröffentlicht, wenn wir mit der Einführung neuer Nokia-Handys rechnen .

HMD Global besitzt die Lizenz für Nokia-Geräte und hat in den letzten Jahren eine Reihe von Telefonen herausgebracht. Normalerweise nutzt die Pandemie den Mobile World Congress als Veranstaltungsort für solche Starts und hat das geplante Erscheinungsbild von Nokia-Handys etwas gestört.

Zum Speichern des Datums werden nur sehr wenige Informationen weitergegeben. Es gibt den Hashtag #LoveTrustKeep und das Bild eines Mannes, der wehmütig in die Bäume schaut.

Aus beiden Dingen können wir nicht viel herausfinden. Die Kiefernwald- und Outdoor-Szene spielt mit dem skandinavischen Erbe von Nokia, aber wir wissen wirklich nicht, was er sieht.

Vielleicht ist er verloren, also schaut er durch die Bäume zum Tageslicht und hofft auf ein Zeichen, in welche Richtung er - und damit Nokia - gehen wird. Vielleicht hat er den Ruf des MockingJay in einem Szenario vom Typ Hunger Games gehört; Vielleicht hat er seinen 3310 vor 20 Jahren verloren und sucht immer noch danach.

Oder es könnte sein, dass er etwas über das gemunkelte Nokia G10 weiß. Es wird vermutet, dass Nokia sich auf die Einführung eines Gaming-Handys mit mittlerer Reichweite vorbereitet.

Angeblich basiert es auf unangekündigter Qualcomm-Hardware, könnte eine Weiterentwicklung des Nokia 8.3 5G sein und den Blickwinkel als günstigeres Gaming-Telefon erweitern.

Oder er könnte nach einer Reihe erschwinglicher 5G-Geräte suchen, die von Nokia gemunkelt wurden - vielleicht sogar nach einem neuen Flaggschiff-Telefon als Ersatz für das Nokia 9 PureView.

Was auch immer er sucht, wir sind sicher, dass wir am 8. April alle Details erfahren werden, wenn HMD Global die Veranstaltung ausrichtet, um uns über die neuesten Fortschritte von Nokia-Handys zu informieren.

Natürlich bringen wir Ihnen alle Details, sobald wir sie haben.

Schreiben von Chris Hall.