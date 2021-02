Nokia 1.4 bietet attraktive Farben und einen zweitägigen Akku für nur £ 89

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nokia hat seine neueste Kreation vorgestellt: das sehr budgetfreundliche Nokia 1.4. Es ist ab heute für nur £ 89 in Großbritannien erhältlich (€ 99 in Europa).

Das Nokia 1.4 bietet so ziemlich alles, was Sie von einem erschwinglichen Nokia erwarten. Das heißt, es wird eine abgespeckte Version von Googles Vanille-Android-Erlebnis ausgeführt.

Auf diesem speziellen Gerät wird beim Start Android 10 (Go Edition) ausgeführt, was bedeutet, dass Nokia / HMD Global auf der Softwareseite kaum oder gar keine Störungen verursacht.

Auf der Vorderseite des Telefons befindet sich das 6,51-Zoll-LCD-HD + -Display (720p) mit einem kleinen Tautropfen oder einer V-förmigen Kerbe für die nach vorne gerichtete Kamera.

Wenn Sie es umdrehen, finden Sie auf der Rückseite ein Doppelkamerasystem, das aus einer primären 8-Megapixel-Kamera und einem sekundären 2-Megapixel-Makroobjektiv besteht, damit Sie sich auf Objekte konzentrieren können, die sich in der Nähe befinden.

Die Frontkamera ist eine 5-Megapixel-Selfie-Kamera. Das sind so ziemlich Standardfunktionen in den besten Budget-Handys .

Im Inneren befindet sich der Qualcomm Snapdragon 215-Prozessor mit geringem Stromverbrauch neben 1 GB, 2 GB oder 3 GB RAM, je nachdem, ob Sie sich für 16 GB, 32 GB oder 64 GB Speicher entscheiden.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 3 February 2021

Das ist keine große Menge an Speicherplatz, aber Sie haben die Möglichkeit, ihn über eine Micro-SD-Karte auf weitere 128 GB zu erweitern.

Damit Sie den ganzen Tag am Laufen bleiben, gibt es einen 4.000-mAh-Akku, der bis zu 8,5 Stunden Videowiedergabe / Bildschirmzeit bietet. Das bedeutet, dass es für den gemäßigten Benutzer nicht unangemessen wäre, zwei Tage zwischen den Gebühren zu erwarten. Vielleicht sogar noch mehr.

Alles in allem klingt es wie ein anständiges Telefon für das Geld, das die Grundlagen bietet, die Sie in einem Paket benötigen, das attraktiv ist und nicht zu viel kostet. Es ist in einem schönen Fjordblau, Dämmerungspurpur oder Schwarz erhältlich.

Schreiben von Cam Bunton.