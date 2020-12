Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nokia Mobile könnte laut Nokiapoweruser bald ein neues Mittelklasse-Smartphone namens Nokia 5.4 auf den Markt bringen, das eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann .

Das Nokia 5.4 wird voraussichtlich über ein 6,5-Zoll-Locher-Display, 4 GB RAM, entweder 64 GB oder 128 GB Speicher und einen schnelleren Prozessor verfügen als sein Vorgänger 5.3 , der mit einem Qualcomm Snapdragon 665 SoC ausgestattet war. Beachten Sie, dass Samsung auch die Mid-Ranger Nokia 2.4 und Nokia 3.4 anbietet .

Das neue Nokia 5.4-Smartphone erscheint bereits auf australischen Händler-Websites, darunter Acquire und Aus Shop IT . Tatsächlich behauptete Aus Shop IT, dass das Nokia 5.4 bei 349 AUD (ca. 258 USD) starten wird, obwohl Acquire behauptete, das Telefon sollte bei 371 AUD (ca. 274 USD) starten.

Beide Einzelhändler sind sich einig, dass das Nokia 5.4 jedoch in den Farben Blau und Lila erhältlich sein wird. Angesichts dieser detaillierten Lecks könnte das Telefon bald eintreffen.

Aber denken wir daran, dass all diese Informationen aus einem unbestätigten Bericht stammen und Einzelhändlerlecks vorliegen. Sie basieren also zu diesem Zeitpunkt nur auf Gerüchten und Spekulationen. Das Mobilfunkunternehmen selbst hat noch nichts offiziell angekündigt. Denken Sie also daran, während Sie auf das offizielle Wort über einen Veröffentlichungstermin warten.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn wir mehr über das Nokia 5.4 erfahren, einschließlich wann und ob es möglicherweise gestartet wird und natürlich über seine weltweite Verfügbarkeit.

Schreiben von Maggie Tillman.