Netflix testet zuerst die Schaltfläche "Etwas spielen" auf Mobilgeräten, Android

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix testet angeblich die Schaltfläche "Etwas abspielen" auf Mobilgeräten, wobei Android- Benutzer die Funktion zuerst erhalten sollen.

Die Play Something-Funktion wurde im April 2021 auf Fernsehgeräten gestartet. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Zufallsfunktion, mit der der Netflix- Algorithmus basierend auf dem, was Sie zuvor gesehen und gemocht haben, etwas auswählt, das Sie ansehen möchten.

Im Grunde genommen beseitigt es das Dilemma "Was sollen wir sehen?" Und bietet eine neue Serie oder einen neuen Film an, den Sie vielleicht genießen oder gelegentlich etwas, das Sie gesehen haben, aber noch nicht beendet haben. Wenn Ihnen die Auswahl der Schaltfläche "Etwas abspielen" nicht gefällt, können Sie die Würfel erneut würfeln, und es wird etwas anderes vorgeschlagen.

Die Einführung der Funktion auf Mobilgeräten soll weltweit mit Android-Handys beginnen. Laut Engadget wird die Schaltfläche in der Netflix-App angezeigt, wenn Sie Teil des Tests sind. Es wird sowohl für Erwachsene als auch für Kinder verfügbar sein.

Wir haben uns unsere Geräte bei Pocket-Lint angesehen, aber wir haben den Knopf noch nicht. Es lohnt sich sicherzustellen, dass Ihre Netflix-App auf Ihrem Android-Gerät auf dem neuesten Stand ist. Wie Sie jedoch nie wissen, sind Sie möglicherweise einer der Auserwählten.

Alles, was es einfacher macht, etwas aus dem riesigen Katalog an Shows und Filmen auszuwählen, ist in unseren Augen ein Bonus. Wenn Sie den Button noch nicht haben und dennoch ein wenig Hilfe benötigen, können Sie unsere beste Netflix-Show-Funktion lesen, die Ihnen einen Überblick über die Lieblingssendungen von Pocket-lint im Streaming-Service gibt.

Schreiben von Britta O'Boyle.