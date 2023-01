Lenovo ThinkPhone von Motorola bietet Business-Komfort in einem Flaggschiff-Handy

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wie bereits vor der offiziellen Markteinführung durchgesickert war, hat Lenovo auf der CES ein neues Smartphone vorgestellt, das 30 Jahre nach dem ursprünglichen ThinkPad die historische Marke "Think" nutzt. Das Ergebnis: das ThinkPhone von Motorola.

In groben Zügen ist das ThinkPhone ein ziemliches Standard-Flaggschiff-Telefon mit Software- und Designverbesserungen, die speziell für den Einsatz in Unternehmen und an Arbeitsplätzen entwickelt wurden.

Lenovo beschreibt es als den "besten Begleiter für ein ThinkPad" und bietet ein kohlefaserähnliches Design, das sehr an das ThinkPad X1 Carbon erinnert.

Das Telefon ist nicht nur nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt, sondern auch MIL-STD 810H-zertifiziert, so dass Sie sicher sein können, dass es überlebt, egal ob Sie es auf den Boden oder ins Wasser fallen lassen.

Diese Widerstandsfähigkeit verdankt es der Aramidfaser, die bei der Konstruktion der Rückseite verwendet wurde, in Kombination mit einem Aluminiumrahmen und der Gorilla Glass Victus-Vorderfläche.

Außerdem verfügt es über eine anpassbare rote Taste (das ist die rote Taste an der Seite), mit der Sie schnell auf Geschäftsanwendungen zugreifen können, die Sie ständig verwenden, oder die Sie mit Ihrem PC verbinden können, um Zugriff auf einige der geräteübergreifenden Funktionen zu erhalten.

Zu diesen Funktionen gehören Instant Connect, mit dem Sie schnell einen PC in der Nähe finden und sich mit ihm verbinden können, oder die vereinheitlichte Zwischenablage und die Benachrichtigungen, mit denen Sie problemlos geräteübergreifend kopieren und einfügen bzw. Ihre Telefonbenachrichtigungen auf dem Laptop-Bildschirm anzeigen können.

Sie können auch eine Dateiablagefunktion verwenden, um Dateien direkt vom ThinkPhone auf Ihren PC zu ziehen und abzulegen, oder Ihr Telefon als Webcam bei Videoanrufen in Apps wie Teams verwenden.

Das Telefon ist bereits mit Microsoft 365, Outlook und Teams vorinstalliert, und mit der roten Taste können Sie eine sofortige Verbindung herstellen und die Walkie Talkie-Funktion in Teams nutzen, um Kollegen, die aus der Ferne arbeiten, sofort zu antworten.

Was die grundlegenden technischen Daten angeht, so haben Sie alles, was Sie brauchen. Das Telefon wird von einem Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor angetrieben, verfügt über 8 GB oder 12 GB RAM und entweder 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicherplatz.

Das 6,6 Zoll große AMOLED-Display auf der Vorderseite bietet HDR10+ und Unterstützung für Amazon und YouTube HDR sowie eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz und eine Auflösung von 1080 x 2400.

Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh, kabelgebundenes TurboPower-Laden mit 68 W, kabellosesLaden mit 15 W und Dual-Lautsprecher sowie ein Dual-Kamera-System, bestehend aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera.

Das Handy kommt in den nächsten Monaten in verschiedenen Regionen der Welt in den Handel. Es wird in den USA, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Australien und einigen asiatischen Ländern erhältlich sein.

Schreiben von Cam Bunton.