(Pocket-lint) - Nur wenige Notebook-Marken sind so bekannt wie die ThinkPad-Notebooks von Lenovo. Auch wenn sie in der Regel in Unternehmen als Arbeits-/Geschäftsgeräte eingesetzt werden und nicht von Privatpersonen gewählt werden, ist es eine Marke, die viele andere überdauert hat.

Jetzt wird Motorola, das zu Lenovo gehört, ein Telefon auf den Markt bringen, das mit dem ThinkPad zusammenarbeitet. Es heißt ThinkPhone und soll sich in Form und Design nahtlos in das Erscheinungsbild der modernen ThinkPad-Geräte einfügen.

Motorola hat noch nicht alles gezeigt, aber wir haben genug gesehen, um zu erkennen, dass es - neben dem ThinkPad-ähnlichen Karbonfaser-Effekt auf der Rückseite - eine rote Taste an der Seite gibt, die den TrackPoint widerspiegelt, der seit Jahren in ThinkPad-Geräten zu finden ist.

Wofür diese rote Taste genau ist, wissen wir nicht. Frühere Leaks zeigen die Lautstärketaste und die Einschalttaste auf der gegenüberliegenden Seite, so dass wir wissen, dass sie nicht für eine dieser Funktionen gedacht ist.

Es könnte sich um eine spezielle Schnelltaste handeln, ähnlich wie wir sie von BlackBerry kennen, mit der bestimmte Funktionen innerhalb der Benutzeroberfläche aufgerufen werden können.

Was die technischen Daten angeht, so wird behauptet, dass das Telefon mit der Leistung eines 2022er Flaggschiffs ausgestattet ist. Das bedeutet die Snapdragon 8+ Gen 1 Plattform, nicht den neuesten Snapdragon 8 Gen 1. Ansonsten ist nicht viel über das mysteriöse Moto bekannt.

Motorolas ThinkPhone wird zusammen mit einer Reihe anderer Lenovo-Geräte auf der CES 2023 vorgestellt. Bleiben Sie also dran, und wir werden Sie mit allen weiteren Details versorgen, sobald sie bekannt gegeben werden.

Schreiben von Cam Bunton.