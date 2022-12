Die Geekbench-Scores des Moto X40 sind schon vor seiner Enthüllung durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass das Motorola Moto X40 nächste Woche angekündigt wird, aber sein Snapdragon 8 Gen 2 und 12 GB Arbeitsspeicher wurden bereits vor der Zeit in Benchmarks getestet.

Es wird erwartet, dass Motorola am 15. Dezember Details zum Moto X40 bekannt geben wird, so dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen, bis alles offiziell ist. Aber es sieht so aus, als ob das Handy von irgendjemandem auf Herz und Nieren geprüft wird, da das Gerät in einem Geekbench-Benchmark-Ergebnis online auftaucht.

Das Benchmark-Ergebnis zeigt, dass das Moto X40 1471 Punkte im Single-Core-Test und 4683 Punkte im Multi-Core-Test erreicht. Das Ergebnis bestätigt, dass das Gerät mit dem neuesten und besten Chip von Qualcomm ausgestattet ist, gepaart mit 12 GB RAM. Auf dem Gerät läuft außerdem Android 13.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Motorola hat bereits bestätigt, dass das Moto X40 wasserdicht sein und die Schutzklasse IP68 erfüllen wird, während die 12 GB Arbeitsspeicher voraussichtlich LPDDR5X-Speicherchips verwenden werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 12-Megapixel-Teleobjektiv und eine 50-Megapixel-Ultrawide-Kamera die wichtigsten Spezifikationen abrunden.

Apple iPhone 13 Angebote: Finden Sie heraus, wo Sie die besten Angebote für die neuesten Smartphones finden können von Conor Allison · 16 Juni 2022 Finden Sie einen günstigen Preis für das Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max.

Lenovo Executive Chen Jin behauptete zuvor, dass das Gerät der SUV der Telefone sein wird, was darauf hindeutet, dass es robust, aber auch fähig sein wird - wir müssen nur eine Frage von Tagen warten, um herauszufinden, ob das alles zum Tragen kommt.

Schreiben von Oliver Haslam.