Motorolas Edge 30 Fusion kommt in den USA in der bisher schönsten Farbe auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Motorola hat angekündigt, dass das Edge 30 Fusion in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen wird, und zwar in der besten Handyfarbe aller Zeiten.

Das Motorola Edge 30 Fusion war bereits in einigen Teilen der Welt erhältlich, aber das Unternehmen sagt nun, dass es in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen wird. Innen ist es das gleiche Telefon, aber außen nutzt das Unternehmen eine Partnerschaft mit Pantone, um es in Viva Magenta - der Pantone-Farbe des Jahres - zu lackieren.

Ja, das gibt's wirklich.

Genau wie das Modell, das bereits in europäischen und lateinamerikanischen Ländern verkauft wird, wird das amerikanische Motorola Edge 30 Fision mit einem 6,55-Zoll-Display ausgestattet sein, das eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bietet. Ein Snapdragon 888+ 5G-Chip sorgt für die nötige Leistung, während ein 50-Megapixel-Kamerasystem mit optischer Bildstabilisierung für tolle Fotos sorgen soll.

Die besten Black Friday US-Angebote 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel und mehr von Chris Hall · 27 November 2022 · Black Friday und Cyber Monday sind die größten Verkaufsveranstaltungen des Jahres, und es gibt jede Menge Rabatte.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das Telefon wird ab dem 12. Dezember als entsperrtes Gerät erhältlich sein, das in den Netzen von AT&T und T-Mobile genutzt werden kann. In dieser speziellen Farbe wird es 799,99 Dollar kosten, wer das weniger tolle Neptunblau haben möchte, zahlt nur 699,99 Dollar.

Es könnte sich lohnen, sich für die Sonderfarbe zu entscheiden - wer das tut, erhält ein Paar MOTO BUDS 600 ANC-Kopfhörer in ihrer eigenen PANTONE 19-2118 Winetasting-Farbe. Wenn Violett Ihre Farbe ist, haben Sie sich wahrscheinlich schon entschieden, welche Farbe Sie wählen!

Schreiben von Oliver Haslam.