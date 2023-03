Motorola hat bestätigt, dass sein Moto X40-Handy im Dezember auf den Markt kommen wird, und gleichzeitig die Katze aus dem Sack gelassen, was zwei wichtige Spezifikationen angeht.

In einem Beitrag auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo bestätigte der Lenovo-Manager Chen Jin, dass Motorola das X40 im Dezember ankündigen wird. Zum Vergleich: Motorola gehört jetzt zum PC-Hersteller Lenovo, firmiert aber weiterhin unter seinem bisherigen Namen.

Neben dem Zeitplan für die Markteinführung gab der Geschäftsführer auch weitere Informationen darüber, was das neue Handy zu bieten haben wird. Laut Chen Jin wird das Motorola Moto X40 der Schutzklasse IP68 entsprechen, was bedeutet, dass es allen Widrigkeiten standhalten wird, denen ein modernes Smartphone ausgesetzt ist. Eine Übersetzung des Weibo-Beitrags lautet: "Dieses Moto X40 unterstützt die Wasserdichtigkeitsklasse IP68. Wir würden es gerne als SUV im Handy bezeichnen, mit dem man in der Stadt und durch Berge und Flüsse waten kann. Im Dezember kann es losgehen!"

Das klingt definitiv beeindruckend. Zu den weiteren von Chen Jin bestätigten Spezifikationen gehören ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chip sowie LPDDR5X RAM.

Wir haben auch schon gehört, dass das Moto X40 mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einem 12-Megapixel-Teleobjektiv ausgestattet sein soll. Eine weitere 50-Megapixel-Kamera wird auch Ultraweitwinkel-Aufnahmen machen.

Da die offizielle Vorstellung des Moto X40 nun im nächsten Monat stattfindet, wissen wir, dass wir nicht mehr lange warten müssen, bis das Gerät in natura zu sehen ist. Dann werden wir herausfinden, wie SUV-ähnlich dieses Ding wirklich ist.