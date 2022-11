Ein geheimnisvolles Motorola-Handy ist gerade durchgesickert, aber was ist es?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fans von Motorola können sich im Jahr 2023 auf ein neues Handy mit dem Codenamen Penang5G freuen - und wir haben auch schon geleakte Renderbilder, die wir uns ansehen können.

Das unangekündigte Motorola-Handy scheint nach dem malaysischen Bundesstaat Penang benannt zu sein, obwohl wir davon ausgehen können, dass es einen anderen Namen erhält, sobald es offiziell vorgestellt wird. Über das Gerät selbst ist nur sehr wenig bekannt, aber der Leaker Evan Blass sagt, dass es mit nur 4 GB RAM ausgeliefert wird und mit internen Speicheroptionen von 64 GB und 128 GB angeboten wird.

Das allein würde darauf hindeuten, dass es sich um ein Telefon handelt, das eher auf den Budget-Markt abzielt, als mit den vielen Flaggschiffen von Samsung, Google und Apple zu konkurrieren.

Der Informant hat auch ein Bild des Telefons geteilt, auf dem sowohl die Vorder- als auch die Rückseite zu sehen sind. Es sieht so aus, als gäbe es nur zwei Kameras auf der Rückseite, was darauf hindeutet, dass wir in der Fotoabteilung nichts Weltbewegendes zu sehen bekommen werden - ein weiterer Hinweis darauf, dass das Gerät möglicherweise auf den Billigmarkt abzielt.

Wir wissen noch ein paar weitere Details - angefangen bei der Tatsache, dass das Gerät in Nordamerika bei allen drei großen US-Betreibern sowie bei den weniger bekannten Cricket, Dish und Tracfone erhältlich sein wird.

Blass merkt auch an, dass es Modelle mit den Codenamen Penang4G und Penang+ gibt, an denen ebenfalls gearbeitet wird, obwohl das nicht unbedingt bedeutet, dass alle drei zu einer Familie gehören werden, wenn sie in den Verkauf gehen.

