(Pocket-lint) - Motorolas kommendes Moto X40 ist in einer behördlichen Online-Datenbank aufgetaucht und gibt uns einen ersten echten Einblick in das, was uns erwartet, wenn es angekündigt wird.

Bei dieser Online-Datenbank handelt es sich um die chinesische TENAA, die chinesische Version der FCC, die schon früher Details zu unangekündigten Produkten veröffentlicht hat. Jetzt ist es wieder so weit: Das Motorola Moto X40 wurde enthüllt.

Laut diesem TENAA-Eintrag können wir erwarten, dass das Moto X40 mit einem gebogenen OLED-Display und einer Lochkamera-Anordnung ausgestattet sein wird. Gerüchten zufolge handelt es sich bei dem Display um ein Full-HD+-Display mit Unterstützung für eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, aber wir müssen wohl noch auf eine Bestätigung warten.

Ein Fingerabdruckscanner scheint in die Einschalttaste auf der rechten Seite des Displays integriert zu sein, während sich die Lautstärketasten ebenfalls auf dieser Seite befinden.

Gerüchten zufolge soll das neue Handy mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sein. Chen Jin, der Lenovo Group General Manager von Lenovo China Mobile, bestätigte dies nun in einem Weibo-Post zu diesem Thema. Sie fügten auch hinzu, dass LPDDR5X RAM verwendet wird, um sicherzustellen, dass der Chip nicht auf Daten zum Kauen warten muss.

Wann das Moto X40 auf den Markt kommen wird, ist noch unklar. Aber wenn der Chef von Lenovo über die technischen Daten spricht, ist es wahrscheinlich nicht mehr allzu weit in der Zukunft. Die Gerüchteküche hält auch eine internationale Markteinführung für möglich, wenn auch vielleicht unter einem anderen Namen.

Schreiben von Oliver Haslam.