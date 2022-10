Zwei Motorola Razr-Modelle werden 2023 auf den Markt kommen, sagt ein Informant

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Motorola hat es noch nicht geschafft, sein Razr Refresh für 2022 außerhalb Chinas zu veröffentlichen, aber ein Leaker sagt, dass zwei weitere Geräte nächstes Jahr erscheinen werden.

Das Motorola Razr 2022 wurde bereits im August in China verkauft, hat aber noch kein internationales Debüt erlebt. Aber es klingt schon jetzt so, als ob Motorola das Jahr 2023 ins Visier nimmt, denn der Leaker Evan Blass behauptet, dass sogar zwei neue Geräte in Arbeit sind. Er glaubt, dass die beiden Geräte mit den Codenamen Juno und Venus sich von dem Gerät unterscheiden, das wir noch vor Ende des Jahres erwarten - das Gerät trägt den Codenamen Maven.

Es wird nächstes Jahr zwei RAZRs geben: eines mit dem Codenamen Juno und das andere mit dem Codenamen Venus. (Das Gerät, das bald auf den Markt kommt, auch bekannt als razr 22, heißt Maven.) - Evan Blass (@evleaks) October 19, 2022

Leider hat Blass keine weiteren Details darüber verraten, was diese beiden unbekannten Geräte sind oder was sie sein werden, aber es scheint wahrscheinlich, dass zumindest eines ein Clamshell-Gerät sein wird, ähnlich wie die Razr-Geräte, die wir kennen. Was das andere angeht, so ist es möglich, dass Motorola ein faltbares Gerät mit großem Bildschirm in Arbeit hat. Das Unternehmen hat vor kurzem ein faltbares Telefon vorgestellt, das aber vermutlich einen ganz anderen Codenamen trägt - Felix, falls es Sie interessiert.

Was das Modell angeht, das kurz vor der Veröffentlichung steht, so haben wir noch immer keine konkreten Informationen über das Razr 2022, zumindest was den Preis oder das Veröffentlichungsdatum angeht. Wir wissen jedoch, was im Inneren steckt: ein Snapdragon 8+ Gen 1-Chip in Verbindung mit 8 GB oder 12 GB RAM, je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden. Eine primäre 50-Megapixel-Kamera befindet sich ebenfalls auf der Rückseite.

