(Pocket-lint) - Motorola hat seine neuesten Handys auf dem europäischen Markt eingeführt und bietet neue Modelle der Edge 30-Serie an. Insgesamt gibt es drei Modelle, jedes mit einer eigenen Reihe von Funktionen und einem eigenen Preispunkt, die aber alle zur selben Familie gehören.

Das Flaggschiff der Serie wird wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen: das Moto Edge 30 Ultra. Wenn man eine Flaggschiff-Spezifikation aus der Luft pflücken kann, dann findet man sie auf dem Edge 30 Ultra.

Das Gerät zeichnet sich durch eine schlanke Bauweise und gewölbtes Glas auf der Vorder- und Rückseite aus, was dem Handy ein angenehmes Gefühl in der Hand verleihen soll.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Kamera. Es ist eines der ersten Handys auf dem Markt, das mit einem riesigen 200-Megapixel-Sensor ausgestattet ist. Mit einer Auflösung von 1/1,22" ist der Sensor auch ziemlich groß und darauf ausgelegt, viel Licht und Details einzufangen.

Hinzu kommen eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera - die auch als Makrosensor fungiert - und ein 12-Megapixel-Porträt-/Teleobjektiv mit 2-fachem Zoom. Mit einer Blendenöffnung von f/1,6 sorgt es bei Porträtaufnahmen für eine attraktive Hintergrundunschärfe (oder Bokeh).

Zu den weiteren technischen Daten gehören der erstklassige Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor, 12 GB RAM, 256 GB Speicher und ein 4610-mAh-Akku.

Wie eine Handvoll anderer Hersteller hat Moto eine große Sache über seine TurboPower-Ladegeschwindigkeiten gemacht. Und dieses Telefon lädt wirklich schnell.

Mit dem 125-W-Ladegerät - das im Lieferumfang enthalten ist - können Sie eine volle Ladung in etwa 20 Minuten erhalten. Moto gibt an, dass man in etwa 7 Minuten einen ganzen Tag lang Strom bekommt, wenn man das Gerät anschließt. Das ist wirklich schnell.

Hinzu kommt die Unterstützung für kabelloses Laden mit 50 W, wofür ein zusätzliches proprietäres kabelloses Ladegerät erforderlich ist, um die Vorteile voll auszuschöpfen.

Beim Display handelt es sich um ein großes 6,67-Zoll-P-OLED-Display mit FullHD+-Auflösung, 10 Bit/1 Milliarde Farbtiefe und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz. In Kombination mit den Dolby Atmos-Stereo-Lautsprechern sollte dies ein wirklich gutes Multimedia-Erlebnis bieten.

Der Edge 30 Ultra ist jedoch nicht allein, sondern wird durch den Edge 30 Fusion (oben) und den Edge 30 Neo ergänzt.

Der Fusion ist stark vom Ultra inspiriert und bietet ein sehr ähnliches Design, aber in einem kleineren und schlankeren Gehäuse.

Auch die technischen Daten sind etwas anders. Anstelle des Snapdragon 8+ Gen 1 wird es vom Snapdragon 888+ 5G angetrieben, verfügt aber immer noch über die gleichen 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Außerdem verfügt es über einen kleineren 4400-mAh-Akku, der mit einem 68-W-TurboCharger ausgestattet ist.

Obwohl das Display kleiner ist, bietet es viele der gleichen Vorteile wie das Ultra, mit 144Hz Bildwiederholrate, 1 Milliarde Farben und HDR10+ Fähigkeiten.

Das Kamerasystem wird von einer 50-Megapixel-Primärkamera mit All-Pixel-Phasenerkennungs-Autofokus für eine schnelle und präzise Fokussierung angeführt. Hinzu kommen ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und eine 32-MP-Frontkamera.

Schließlich das Edge 30 Neo. Dies ist das jüngste Modell der Gruppe, mit einem kleineren, noch komfortableren Design und einem 6,28-Zoll-Display.

Auch hier handelt es sich um ein P-OLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, das dennoch 1 Milliarde Farben unterstützt und von Stereolautsprechern mit Dolby Atmos-Unterstützung flankiert wird.

Motorola hat sich mit Pantone zusammengetan, um spezielle Farben für das Neo auszuwählen, darunter die diesjährige "Farbe des Jahres": Very Peri (ein Lila-Ton).

Wie das Fusion nutzt auch das Neo die 68-Watt-Schnellladefunktion, um den 4020-mAh-Akku aufzuladen, wird aber von einem Snapdragon 695-Prozessor angetrieben.

Alle drei Telefone sind mit der neuen Moto-Software ausgestattet und verfügen über neu gestaltete App-Symbole, eine eigene Motorola-Schriftart namens Rookery und neu gestaltete Widgets.

Was die Preise angeht, so wird das Edge 30 Ultra in Europa für 899 Euro (749 Euro in Großbritannien) in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Der Edge 30 Fusion wird in Europa für 599 € (499 £ in Großbritannien) in den Farben Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold, Neptune Blue - Vegan Leather erhältlich sein.

Das Neo ist das günstigste Modell und wird in Europa für 369 € (£349 in Großbritannien) verkauft.

Schreiben von Cam Bunton.