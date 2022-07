Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Motorola wird nächste Woche auf einem Launch-Event zwei neue Handys vorstellen. Sowohl das neue Razr 2022 als auch das Edge 30 Ultra (oder X30 Pro) werden zur gleichen Zeit präsentiert.

Während viele Details bereits seit einigen Monaten als Gerüchte und Leaks kursieren, sind beide Geräte nun auch auf der chinesischen Zertifizierungsseite TENAA aufgetaucht.

Für diejenigen, die es nicht wissen, ist die Zertifizierungsseite normalerweise eine sehr gute Quelle für bevorstehende Markteinführungen, da es sich dabei um Telefone handelt, die auf dem chinesischen Festland zertifiziert und verkauft werden sollen, ähnlich wie bei der FCC in den USA.

Das bedeutet auch, dass es sich nicht mehr nur um Gerüchte handelt, sondern dass wir eine konkrete Vorstellung davon haben, was uns erwartet.

Auch wenn einige Spezifikationen noch vage sind, geben sie uns doch einen guten Hinweis darauf, was wir von den beiden neuen Handymodellen erwarten können, wenn sie auf dem Launch-Event am 2. August enthüllt werden.

So wird das Moto Razr 2022 mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln ausgestattet sein. Auch das externe Cover-Display wird mit 2,65 Zoll und einer Auflösung von 800 x 573 angegeben.

Damit ist praktisch bestätigt, dass das Razr über einen größeren Bildschirm als sein Vorgänger verfügen wird, was es auf die Größe eines Standard-Smartphone-Displays bringt.

Interessanterweise wird die Akkukapazität als zwei verschiedene Kapazitäten angegeben: 660mAh und 2660mAh. Wir sind uns nicht sicher, was das bedeutet, aber es könnte Sinn machen, dass eine kleinere Batteriezelle in der Abdeckung - und eine weitere größere im Hauptgehäuse - zusammen einen 3320-mAh-Akku ergeben, was ihn deutlich größer macht als den des Razr 5G.

In der Auflistung werden auch die Abmessungen mit 166,99 × 79,79 × 7,62 mm angegeben, was bedeutet, dass es im aufgeklappten Zustand etwas kürzer, dünner und etwas breiter ist als das Razr 5G.

Wie bereits erwähnt, ist das Razr 2022 nicht das einzige Telefon, das auf der TENAA gelandet ist, sondern auch das Flaggschiff X30 Pro (das weltweit wahrscheinlich Edge 30 Ultra heißen wird).

So reparieren Sie Ihr beschädigtes Video und bereiten es zum Hochladen mit Stellar vor von Pocket-lint International Promotion · 13 Januar 2021 Diese hervorragende Software hilft Ihnen, beschädigte Dateien zu retten.

Diese Auflistung enthüllt ein Telefon, das ebenfalls ein 6,67-Zoll FullHD+ OLED-Display und einen 4450mAh-Akku mit 8GB, 12GB oder 16GB RAM und Speicheroptionen bis zu 512GB hat.

Die Angaben zur Kamera sind vage und werden wie beim Razr mit "mehr als 8 Megapixel" angegeben, was eine massive Untertreibung sein könnte, da allgemein erwartet wird, dass dieses Telefon mit Samsungs Mega-Sensor mit 200 Megapixeln ausgestattet ist.

Wenn all diese Teile zusammenkommen, bekommen wir ein ziemlich klares Bild davon, was diese beiden Handys bei ihrer Markteinführung bieten werden. Zum Glück müssen wir nicht mehr allzu lange warten, um zu sehen, wie viel davon stimmt.

Schreiben von Cam Bunton.