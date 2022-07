Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sowohl Motorola als auch Samsung bereiten sich auf die Markteinführung ihrer Klapphandys der nächsten Generation vor. Während Samsung den Markt dominiert, will Motorola mit einem neuen Modell der Razr-Familie die Retro-Liebe für seine Marke wieder aufleben lassen.

Es scheint, dass Motorola sein Gerät vor Samsung vorstellen wird, denn es wurde eine Veranstaltung in China am 2. August bestätigt. Das ist die Woche, bevor Samsung auf der Galaxy Unpacked am 10. August das Z Flip 4 vorstellen wird.

Der über Weibo bestätigte Beitrag von Motorola scheint die Ecke eines Geräts zu zeigen, das mit früheren Leaks übereinstimmt, die wir für das neue Moto Razr gesehen haben, während es von einem zweiten Gerät begleitet wird - dem sogenannten Motorola Frontier.

Dieses zweite Gerät wird voraussichtlich weltweit als Moto Edge 30 Ultra auf den Markt kommen, in China jedoch als Moto X30 Pro gebrandet werden.

Das Moto Razr trieft vor Nostalgie als eines der denkwürdigsten Klapphandys vergangener Zeiten. Motorola hat versucht, es als Klapphandy wiederzubeleben, hat aber bei seinen ersten Versuchen einige ungewöhnliche Entscheidungen getroffen.

Es wird erwartet, dass das Design weiterentwickelt wird, um das Kinn zu entfernen - obwohl dieses Teil des ursprünglichen Designs war -, so dass es wahrscheinlich mehr wie die Z Flip-Serie von Samsung aussehen wird. Das Display soll 6,7 Zoll groß sein, mit einem 3-Zoll-Display an der Außenseite des Geräts.

Außerdem erwarten wir eine Flaggschiff-Ausstattung mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 und zwei Kameras mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor.

Über das Frontier gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte, und es wird erwartet, dass es ein neues Motorola-Flaggschiff sein wird. Außerhalb Chinas wird es wahrscheinlich unter dem Namen Moto Edge 30 Ultra auf den Markt kommen und es wird erwartet, dass es mit Snapdragon 8+ Gen 1 Hardware ausgestattet ist.

Aber die meiste Aufmerksamkeit gilt der 200-Megapixel-Kamera mit einem Samsung Isocell HP1-Sensor. Das sorgt zwar für tolle Schlagzeilen, aber Megapixel sind nicht immer ein Garant für tolle Fotos. Motorola muss sich also gegen das Xiaomi 12S Ultra mit dem Sony IMX989 1-Zoll-Sensor behaupten.

Die anderen Spezifikationen dieses Handys entsprechen der Position eines Flaggschiffs, es gibt also viel, worauf man gespannt sein kann.

Während diese Markteinführung für China vorgesehen ist, erwarten wir, dass Motorola mit einer Veranstaltung für den Rest der Welt in Kürze folgen wird.

Schreiben von Chris Hall.