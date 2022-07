Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste Flaggschiff von Motorola wird ein beeindruckendes Gerät, wenn die Gerüchte, die es umgeben, auch nur annähernd stimmen. Leaks zeigen ein Bild eines Geräts mit einem sabbernden Pflichtenheft.

Die neuesten Informationen über das kommende Telefon deuten darauf hin, dass das Edge 30 Ultra nicht nur mit dem neuesten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein wird, sondern auch mit 12 GB RAM und einem 4500-mAh-Akku mit einer wirklich schnellen 125-W-Ladung per Kabel.

Einiges davon war bereits bekannt, neu ist jedoch, dass das Display auf der Vorderseite maximale Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz erreichen kann, und das bei dem üblichen 6,67-Zoll-Panel.

Es wurde auch bereits behauptet, dass dies das erste Telefon sein wird, das mit einem 200-Megapixel-Sensor von Samsung auf den Markt kommt, was darauf schließen lässt, dass es sich um das Gerät handeln könnte, das manchmal auch als "Frontier" bezeichnet wird. Wenn dem so ist, könnte es sein, dass wir einige dieser Spezifikationen bereits kennen.

Wie vor kurzem bekannt wurde, sieht es jedoch so aus, als ob das Moto Edge 30 Ultra nicht das einzige Gerät mit einer 200-Megapixel-Kamera sein wird. Gerüchten zufolge soll das Xiaomi 12T Pro mit demselben Hauptkamerasensor ausgestattet sein.

Es wird erwartet, dass das Moto "Frontier" oder Edge 30 Ultra irgendwann in diesem Monat auf den Markt kommt. Es ist also unwahrscheinlich, dass wir so lange warten müssen, bis wir ein klares Bild von diesem Gerät haben.

Schreiben von Cam Bunton.