(Pocket-lint) - Ein Bericht, der die erwarteten Pläne von Motorola für den Rest des Jahres 2022 und bis ins Jahr 2023 beschreibt, wurde veröffentlicht.

Die Informationen kommen mit freundlicher Genehmigung der oft zuverlässigen Leaker, Evan Blass, über bei 91mobiles.

Der Bericht überspringt bevorstehende Veröffentlichungen wie das Razr 3 und Frontier und blickt stattdessen weiter in die Zukunft.

Wenn man so weit in die Zukunft blickt, kann es natürlich in der Zwischenzeit zu großen Änderungen kommen, also sollte man die späteren Vorhersagen mit Vorsicht genießen.

Dennoch ist es ein interessanter Blick auf das, was von der Marke zu erwarten ist, also lassen Sie uns in die Roadmap eintauchen.

Das erste Telefon trägt den Codenamen Devon und soll schon bald als Moto G32 auf den Markt kommen.

Es wird ein Snapdragon 680-betriebenes Modell der unteren Mittelklasse mit einem 6,49-Zoll-Display und entweder 4 oder 6 GB RAM sein.

Dann werden wir ein Gerät mit dem Codenamen Tundra bekommen, das ein Modell der Marke Edge sein wird, das auf den chinesischen Markt ausgerichtet ist.

Das Tundra wird ein 6,55-Zoll-Display mit 144 Hz haben, gepaart mit einem Snapdragon 888+ SOC. Es wird irgendwann im dritten Quartal 2022 erwartet.

Auf das Tundra werden zwei Mediatek-Modelle folgen, ein Einsteiger- und ein gehobenes Mittelklasse-Gerät mit den Namen Maui und Victoria.

Maui wird mit einem Helio G37-Prozessor ausgestattet sein und Victoria mit einem noch nicht angekündigten Prozessor, dem MT6879. Auch diese Geräte werden im dritten Quartal 2022 auf den Markt kommen.

Das letzte Gerät, das 2022 auf den Markt kommen soll, ist die 5G-Variante des Devon. Es wird ähnlich ausgestattet sein wie sein Vorgänger, aber mit einem Mediatek-Chip anstelle des Snapdragon 680. Auch die Hauptkamera soll ein Upgrade auf 64 MP erhalten.

Für das Jahr 2023 hat Motorola einige Geräte auf Flaggschiff-Niveau geplant. Es wird erwartet, dass Bronco und Canyon an der Spitze von Motorolas 2023 Edge-Lineup stehen werden, wobei das erste Gerät mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 und das zweite mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sein wird.

Wir erwarten hochauflösende Displays und bis zu 12 GB RAM sowie 50-MP-Hauptkameras bei beiden Geräten.

Außerdem gibt es ein vertikal aufrollbares Telefon mit dem Codenamen Felix und einen Nachfolger des noch nicht veröffentlichten Razr 3 mit dem Namen Juno. Diese Geräte werden für 2023 erwartet, aber wann genau sie erscheinen werden, ist noch nicht bekannt.

Schreiben von Luke Baker.