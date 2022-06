Motorola Razr 3 Gerüchte und alles, was wir bis jetzt wissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Motorola hat sich entschieden, sein faltbares Razr-Telefon 2021 nicht zu aktualisieren, sondern bis 2022 zu warten, um uns ein drastisches Update zu bringen. Das bedeutet, dass es eine lange Zeit her ist, seit wir einen neuen Eintrag in der Razr-Reihe gesehen haben, und verständlicherweise sind Moto-Fans gespannt, was die neueste Version zu bieten hat.

Hier ist alles, was wir über das Motorola Razr 3 gehört haben, einschließlich des möglichen Erscheinungstermins, der möglichen Funktionen und der möglichen Verbesserungen gegenüber dem Modell 2020.

Juli/August 2022 in China

Europäische und weltweite Veröffentlichung kurz danach

€1,149 / £1,149

Das Razr 3 wird voraussichtlich zuerst in China auf den Markt kommen, andere Märkte folgen kurz darauf. Wir rechnen mit einer Markteinführung in China im Juli oder August 2022.

Das letzte Razr-Handy kam im September 2022 auf den Markt, während das erste im November 2019 auf den Markt kam. Es könnte sein, dass wir auch für das Razr 3 ein globales Veröffentlichungsdatum im September sehen.

Das Razr 3 soll in Europa eine UVP von 1.149 Euro haben - das ist deutlich günstiger als das Razr 5G, das für 1.399 Euro auf den Markt kam. In Großbritannien kostete das Razr 5G ebenfalls 1.399 €, so dass wir auch hier mit einem Wechselkurs von 1:1 rechnen können, so dass der britische Preis bei 1.149 € liegt.

Kein Kinn

Fingerabdruck-Sensor auf der Einschalttaste

Zunächst nur in Quarzschwarz erhältlich

Das Design hat sich seit der letzten Generation ziemlich stark verändert. Es weicht vom klassischen Retro-Look ab und ähnelt nun mehr dem beliebten Samsung Galaxy Z Flip 3.

Das markante Kinn wurde entfernt, so dass sich das Innendisplay nun über die gesamte Länge des Geräts erstreckt.

Der Fingerabdrucksensor ist ebenfalls umgezogen und befindet sich jetzt auf der Einschalttaste. Beim letzten Telefon befand er sich auf der Rückseite, während er beim ursprünglichen Razr am Kinn angebracht war. Unserer Erfahrung nach war keine der beiden Platzierungen ideal, so dass sich diese Position als viel bequemer erweisen könnte.

Das Razr 3 wird bei der Markteinführung nur in Quarzschwarz erhältlich sein, vielleicht gibt es aber später auch andere Farben. Einige Gerüchte besagten, dass es eine blaue Variante geben wird, also wären wir nicht überrascht, wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt auftauchen würde.

6,7-Zoll-Display, faltbar

FHD+ Auflösung

Externes 3-Zoll-Display

Die Displaygrößen sind beim Razr 3 größer geworden, sowohl für das interne als auch für das externe Display.

Der Supply-Chain-Analyst Ross Young geht davon aus, dass das Razr 3 ein faltbares 6,7-Zoll-Display haben wird, im Vergleich zu 6,2 Zoll beim Razr 5G.

Das externe Display wird 3 Zoll groß sein, statt 2,7 Zoll wie beim Vorgänger.

Da das Bild des nächsten Motorola Razr durchgesickert ist, kann ich sagen, dass es ein faltbares 6,7-Zoll-Display haben wird und nicht das 6,2-Zoll-Display des Razr 5G. Es wird von China Star hergestellt werden. Das Cover-Display wird sich von 2,7" auf ~3" vergrößern - Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2022

Es wird vermutet, dass das interne Display eine FHD+-Auflösung hat und über eine löchrige Kameraaussparung verfügt, anstatt der großen Aussparung, die beim Razr 5G zu finden ist.

Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB RAM

512 GB Speicher

Gerüchte deuten darauf hin, dass das Razr 3 mit dem neuesten und besten Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor, 12 GB RAM und 512 GB Speicher ausgestattet ist.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 17 Juni 2022

Möglicherweise wird es mehrere Varianten geben, vielleicht auch ein Snapdragon 8 Gen 1-Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher, aber das ist noch ungewiss.

So oder so ist es schön, dass wir beim neuen Razr echte Flaggschiff-Spezifikationen sehen werden, da der Mittelklasse-Prozessor bei früheren Modellen ein Schmerzpunkt war.

50MP f1.8 Primärkamera

13MP Weitwinkel

32MP Selfie-Kamera mit Lochkamera

Bei den Kameras erwarten wir eine 50-MP-Hauptkamera mit einer f1.8-Blende, die durch eine 13-MP-Weitwinkelkamera ergänzt werden soll.

Die Selfie-Kamera wird voraussichtlich 32MP haben, und wie wir bereits erwähnt haben, wird es sich um ein Lochdesign handeln und nicht um eine Aussparung.

Die Kamera der Vorgängermodelle war ein weiterer Schwachpunkt, daher hoffen wir, dass Motorola mit dieser Generation einen Schritt nach vorne macht. Zumindest werden wir ein zusätzliches Objektiv bekommen, da das Razr 5G nur einen einzigen Schnapper hatte.

Dies ist alles, was wir bisher über das Motorola Razr 3 gehört haben.

Angeblich wird das Razr 3 in Europa für 1.149 Euro im Handel erhältlich sein - eine deutliche Preissenkung im Vergleich zum Vorgängermodell mit einer UVP von 1.339 Euro. Zum Start wird es nur in der Farbe Quartz BLack erhältlich sein.

Auf dem Teaser, der vom General Manager auf Weibo geteilt wurde, ist die einfache Botschaft "Hallo Moto, hallo Snapdragon 8+" zu sehen, darunter die Silhouette eines faltbaren Smartphones.

Laut Ross Young, einem renommierten Analysten der Display-Branche, werden beide Bildschirme des Razr größer sein, wobei der interne Bildschirm dem des Samsung Galaxy Z Flip 3 entsprechen wird.

Es sind zwei Bilder aufgetaucht, die das nächste Motorola Razr-Handy zeigen könnten.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Website Weibo teilte ein leitender Angestellter des Unternehmens mit, dass es beabsichtigt, in diesem Jahr weitere Moto-Telefone mit 512 GB Speicherplatz auf den Markt zu bringen, wobei er insbesondere faltbare Geräte erwähnte.

Ein XDA-Developers-Beitrag enthüllt, dass das nächste Razr mit der Prozessorleistung eines Flaggschiffs ausgestattet sein könnte.

Motorola arbeitet an einem Motorola Razr 3, wie ein Lenovo-Manager Chen Jin auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo bestätigt.

Schreiben von Luke Baker.