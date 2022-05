Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola, das sich im Besitz von Lenovo befindet, kündigte kürzlich in einem Weibo-Post an, dass es eines der ersten Telefone der Welt mit einer 200-Megapixel-Kamera vorstellen wird. Es könnte auch ein faltbares Razr der dritten Generation folgen.

In diesem Leitfaden geht es jedoch um Motorolas kommendes Kamerahandy, das derzeit unter dem Codenamen Frontier geführt wird. Es ist unklar, ob es bei der Markteinführung einen anderen Namen erhalten wird. Motorola hat jedoch bestätigt, dass das Gerät in diesem Sommer auf den Markt kommen wird, und mehrere Leaks aus den letzten Monaten geben mögliche Hinweise darauf, wie das Telefon aussehen und welche Funktionen es haben könnte.

Im Mai 2022 hat Motorola auf der chinesischen sozialen Plattform Weibo zwei kommende Smartphones angeteasert, von denen eines mit einer 200-Megapixel-Kamera ausgestattet ist. Es soll im Juli auf den Markt kommen. Berichten zufolge wurde es unter dem Codenamen Frontier entwickelt und ist in den letzten Monaten bereits mehrfach durchgesickert. Im Januar 2022 veröffentlichte WinFuture Renderbilder des Geräts sowie die technischen Daten.

Das herausragende Merkmal des Telefons ist die Hauptkamera, die Berichten zufolge den im vergangenen September angekündigten 200-Megapixel-Sensor von Samsung verwenden wird.

Aus einem aktuellen Weibo-Eintrag geht hervor, dass Motorola im Juli 2022 ein 200-Megapixel-Kamerahandy ankündigen wird. Es sind keine weiteren spezifischen Informationen bekannt, auch nicht, ob das Telefon Frontie heißen wird, wenn es im Sommer auf den Markt kommt.

Es ist auch nicht bekannt, ob oder wann das Telefon außerhalb Chinas auf den Markt kommen wird. Motorola kündigte das Edge Plus jedoch Ende 2021 in China als Edge X30" an und brachte es dann 2022 als Edge Plus" in die USA. Wenn Motorola den gleichen Fahrplan für das Frontier verfolgt, könnte das Telefon noch vor Ende 2022 in anderen Ländern auf den Markt kommen. Aber das ist reine Spekulation.

Dank Berichten wie dem von WinFuture, der eine Auflistung der technischen Daten enthielt, aber auch Berichten von Techniknews, @evleaks und SamMobile, ist es einstimmig klar, dass das Frontier den ISOCELL HP1-Sensor von Samsung verwenden wird.

Der im letzten Herbst angekündigte Sensor kann nicht nur 8K-Videos aufnehmen, sondern öffnet mit seinen vielen Pixeln auch die Tür zu erweitertem High Dynamic Range (HDR) und verschiedenen Pixel-Binning-Möglichkeiten (16-in-1 liefert standardmäßig 12,5 Megapixel). Die beiden anderen Kameras auf der Rückseite des Handys sind angeblich eine 50-Megapixel-Ultrawide- und eine 12-Megapixel-Telekamera. Wie es scheint, wird die Fotografie der Hauptschwerpunkt des Frontier sein. Frühere Gerüchte deuten auch auf ein 6,7-Zoll-POLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz hin. Es wird auch behauptet, dass das Telefon mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus-Chipsatz laufen wird.

Zu den weiteren interessanten Merkmalen, die bisher gemunkelt wurden, gehören Details über den 144-Hz-Bildschirm, der ein gebogenes Loch im Display haben soll. Der Bildschirm könnte sogar einen Fingerabdrucksensor unter dem Display haben.

Gerüchtete Spezifikationen Anzeige 6,67-Zoll gebogenes POLED, FHD+, 20:9 HiD (Loch im Display), 144Hz, DCI-P3, HDR10+ Software Google Android 12 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Speicher 8 GB und 128 GB; 8 GB und 256 GB, 12 GB und 256 GB / LPDDR5 + UFS 3.1 Kamera Dreifach-Kamera (200MP OIS; 50MP Weitwinkel; 12MP 2X Teleobjektiv) Frontkamera 60MP-Selfie-Shooter Audio Stereo-Lautsprecher, dreifaches Mikrofon-Array Konnektivität USB-C mit DisplayPort 1.4-Unterstützung, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Dual-SIM-Unterstützung (Nano-SIM) Biometrie Fingerabdruck unter dem Display Akku 4500mAh, mit Unterstützung für 125W kabelgebundenes Schnellladen oder 50W kabelloses Schnellladen Verfügbarkeit Ab Juli 2022

Hier ist eine aktuelle Zeitleiste mit allen bisherigen Leaks zum Frontier:

Das Foto, das Sie oben sehen, wurde über das chinesische Social-Media-Netzwerk Weibo und später über Twitter geteilt und zeigt angeblich das Motorola Frontier.

Dank des Leaks von Evan Blass sind hervorragende Renderbilder des Motorola Frontier aufgetaucht, und wenn sie echt sind, ist auf der Rückseite eine ziemlich große Hauptkamera zu sehen. Frühere Leaks deuteten darauf hin, dass das Telefon mit Samsungs 200-Megapixel-Sensor Isocell HP1 ausgestattet ist, und die vom Online-Tippgeber Evan Blass gepostete Bildsammlung zeigt 194 Megapixel unter einer riesigen Linseneinheit.

Unter dem Codenamen Frontiertauchen erste Informationen darüberauf, dass Motorola an einem neuen Flaggschiff-Smartphone mit einem 144-Hz-Display, einer 200-Megapixel-Kamera und einem Snapdragon 8 Gen 1 "Plus"-Chip arbeitet.

