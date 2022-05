Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola, das sich im Besitz von Lenovo befindet, hat sich auf der chinesischen sozialen Plattform Weibo zu Wort gemeldet, um seine kommenden Smartphones anzukündigen, darunter ein faltbares Snapdragon 8+ Gen 1-Telefon und ein weiteres Gerät mit einer 200-Megapixel-Kamera. Das zweite Gerät soll noch in diesem Sommer auf den Markt kommen.

Wie 9to5Google berichtet, trägt das 200-Megapixel-Kamerahandy von Motorola den Codenamen Frontier. Es soll ein Flaggschiff-Handy sein und ist in den letzten Monaten mehrfach durchgesickert, wobei Spezifikationen und Funktionen enthüllt wurden. Jetzt bestätigt Microsoft die Existenz des Geräts in einem Weibo-Post. Der Teaser erwähnt zwar nicht den offiziellen Namen des Telefons, gibt aber einen Zeitrahmen für die Markteinführung im Juli an. Pocket-lint wird Sie über das genaue Datum auf dem Laufenden halten, sobald es bekannt gegeben wird.

Es wird vermutet, dass Motorola den ISOCELL HP1-Sensor von Samsung verwendet. Der im letzten Herbst angekündigte Sensor kann nicht nur 8K-Videos aufnehmen, sondern öffnet mit seinen vielen Pixeln auch die Tür zu verbessertem High Dynamic Range (HDR) und verschiedenen Pixel-Binning-Möglichkeiten (16-in-1 liefert standardmäßig 12,5-Megapixel-Ergebnisse).

Bei den beiden anderen Kameras auf der Rückseite handelt es sich angeblich um eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 12-Megapixel-Telekamera. Wie es scheint, wird die Fotografie der Hauptschwerpunkt des Frontier sein. Frühere Gerüchte deuten auch auf ein 6,7-Zoll-POLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz hin. Es wird auch behauptet, dass das Telefon mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Chipsatz laufen wird.

Es wird erwartet, dass Samsung auch ein eigenes Telefon mit einer 200-Megapixel-Kamera auf den Markt bringen wird. Berichtenzufolge wird es erst nächstes Jahr auf den Markt kommen .

Schreiben von Maggie Tillman.