Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Lenovo-eigene Motorola hat das Moto G Stylus -Smartphone erstmals vor zwei Jahren herausgebracht, um mit der Samsung Galaxy Note -Serie zu einem viel günstigeren Preis mithalten zu können. Jetzt stellt das Unternehmen das Moto Edge Plus als sein neuestes Stifttelefon vor. Es funktioniert mit dem Smart Stylus von Motorola , aber es gibt einige Einschränkungen.

Ab 1.000 US-Dollar in den USA (oder 900 US-Dollar mit einem zeitlich begrenzten Rabatt) bietet das Moto Edge Plus native Stiftunterstützung. Wenn Sie es mit dem Smart Stylus von Moto verwenden möchten, ist es ein optionales Extra, das mit einem Folio-Cover geliefert wird. Das Moto Edge Plus verfügt auch nicht über einen integrierten Stylus-Speicher. Um den Stylus aufzuladen, verwenden Sie also das 5-Watt-Reverse-Wireless-Charging des Telefons.



Das Edge Plus läuft mit dem Snapdragon 8 Gen 1-Chip von Qualcomm, verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und bietet 15-Watt-Qi-Wireless-Charging und zwei Stereolautsprecher mit Unterstützung für Dolby Atmos. Das Basismodell verfügt über 8 GB RAM, 128 GB Speicher und einen 4.800-mAh-Akku. Wenn Sie mehr Kapazität wünschen, können Sie das Telefon mit bis zu 12 GB RAM und 512 GB Speicher erwerben. Motorola hat sich außerdem zu zwei Jahren Android-Betriebssystem-Upgrades und drei Jahren zweimonatlichen Sicherheitsupdates verpflichtet.

Für Kameras verfügt das Moto Edge Plus über eine 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 50-Megapixel-Ultra-Wide-Cam, die Makrofotografie machen kann. Die dritte Rückkamera ist nur ein 2-Megapixel-Tiefensensor. Aber es gibt eine 60-Megapixel-Selfie-Kamera am Mobilteil. Die Rückkameras des Telefons können bei Videoanrufen auch als Webcam verwendet werden, wenn sie mit einem PC in der Nähe verbunden sind.

Motorola behauptet, dass das Edge Plus das erste Telefon ist, das die VR-Plattform Snapdragon Spaces von Qualcomm unterstützt, wenn es mit der intelligenten Brille A3 Think Reality von Lenovo gekoppelt wird. Das Telefon unterstützt auch die Ready For-Plattform von Motorola, mit der das Telefon eine Verbindung zu einem nahe gelegenen Fernseher oder Monitor herstellen kann, um eine Desktop-ähnliche Benutzeroberfläche ähnlich dem Dex-Modus von Samsung bereitzustellen.

Es verfügt über die Thinkshield-Sicherheitsplattform, um auch sensible Daten zu schützen.

Motorola sagte, dass der Edge Plus bald verfügbar sein wird, hat aber kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Das Telefon wird entsperrt von Motorola und ausgewählten US-Geschäften und Netzbetreibern verkauft.

Schreiben von Maggie Tillman.