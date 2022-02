Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola hat das Moto G Stylus , sein budgetfreundliches Stylus-Handy, für das neue Jahr aktualisiert.

Das neue Modell 2022 kostet in den USA immer noch 299 US-Dollar, bietet jedoch einige Upgrades gegenüber dem Vorgängermodell, darunter ein verbessertes Dreifachkamera-Array, einen größeren 45000-mAh-Akku und eine schnellere Bildwiederholfrequenz von 90 Hz

Der 2022 Moto G Stylus behält das 6,8-Zoll-Display bei, aber anstelle einer Lochkamera in der Ecke des Bildschirms ist es zentriert. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Stift, der im Telefon verstaut werden kann, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 128 GB Speicherplatz, 6 GB RAM und Android 11, das sofort einsatzbereit ist. In Bezug auf die Rechenleistung hat Motorola den Snapdragon 678-Chip im Vorjahresmodell durch einen MediaTek Helio G88 ersetzt. Alles in allem ist der Moto G Stylus eine überzeugende, günstigere Alternative zu Samsungs alter Note -Serie (und der baldigen S22 Ultra- Serie).

Zum Schluss noch etwas zu diesem Kamera-Array: Die Rückfahrkamera wurde von einem 48-Megapixel-Objektiv auf einen 50-Megapixel-Sensor umgestellt und ist mit einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-/Makroobjektiv und einem 2-Megapixel-Tiefensensor abgestimmt. Auf der Vorderseite befindet sich eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera – die gleiche wie beim letztjährigen Moto G Stylus.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Wenn Sie irgendetwas davon interessiert, wird der 2022 Moto G Stylus als entsperrtes Smartphone bei Motorola , Walmart, Amazon und Best Buy für 299,99 $ erhältlich sein. Vorbestellungen beginnen am Donnerstag, 3. Februar 2022.

Schreiben von Maggie Tillman.