Motorola Razr 3 könnte auf Snapdragon 8 Gen 1 laufen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Relaunch des Motorola Razr als faltbares Touchscreen-Smartphone hat Spaß gemacht, aber seine zweite Iteration wurde zwar stark verbessert, wurde jedoch von Samsungs Galaxy Z Flip 3 in den Schatten gestellt, das einfach kräftigere Spezifikationen auf den Tisch bringt.

Wir haben gehört, dass es tatsächlich eine dritte Version des neuen Motorola Razr geben wird , die dank Leaks von Lenovo noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollte, aber jetzt gibt es neue Anzeichen dafür, dass sie auf dem Snapdragon 8 laufen wird Gen 1.

Das ist eine große Neuigkeit und eine wirklich vielversprechende, da frühere Razrs nicht mit dem ausgeliefert wurden, was Sie als "Flaggschiff" -Chipsätze bezeichnen würden. Es ist also ein sofortiges Zeichen dafür, dass die dritte Version des Telefons möglicherweise mithalten kann zumindest in puncto Leistung mit seinen Mitbewerbern Schritt halten.

Eine weitere offensichtliche Ergänzung wird mindestens eine Version des Telefons sein, die Ultra-Breitband-Unterstützung für eine breitere Palette möglicher Anwendungen bietet zwei Ausflüge.

Die Informationen stammen von XDA-Developers, und es steckt noch mehr dahinter. Das Telefon wird offenbar seine beträchtliche Kerbe zugunsten einer Hole-Punch-Selfie-Kamera oben auf dem Hauptdisplay aufgeben, die selbst wahrscheinlich zu einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz fähig sein wird.

Es könnte auch einige verfügbare Versionen des Razr 3 geben, da dieselbe Quelle angegeben hat, dass es mit 6, 8 oder 12 GB RAM und 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicherplatz geliefert wird. All dies deutet darauf hin, dass Motorola mehr in den Erfolg des Telefons investiert. Wir sind also gespannt, wie es aussieht, wenn offizielle Neuigkeiten dazu erscheinen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.