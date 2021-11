Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola war nie schüchtern, wenn es darum ging, mehrere Mobilteile innerhalb einer Reihe mit sehr ähnlichen Spezifikationen auf den Markt zu bringen. Für 2021 ist das nicht anders. Trotz des Versprechens einer Vereinfachung der Serie – mit der Positionierung „größere Anzahl bedeutet größere Funktionen“ – kommen Ende 2021 vier neue Handys der unteren G-Serie: das G31, G41, G51 5G und G71 5G.

Nicht zu vergessen das fünfte höherwertige Produkt, das G200 . Wütend.

Allerdings werden nicht alle dieser Handys mit niedrigerer Spezifikation in allen Gebieten eintreffen. Abgesehen von der Top-Tier-G200 wird nur die unterste G31 zum Beispiel nach Großbritannien kommen, während die anderen stattdessen für europäische Starts in verschiedenen Regionen bestimmt sind.

Trotzdem ist die Präsenz des G31 etwas eigenartig – da es nur neun Monate nach dem Start des G30 eintrifft. Was ist also daran anders? Zusammengefasst: Das G31 verzichtet auf Qualcomm für einen MediaTek Helio G85 Chipsatz und stellt die Hauptkameraanordnung auf einen 50-Megapixel-Sensor um.

Die Verwendung dieses 50-Megapixel-Sensors ist bei vielen dieser neuen Handsets ein fester Bestandteil, wobei das G71 5G und das G51 5G dies auch in ihren Setups verwenden, neben einem Tiefensensor und einem Ultra-Weitwinkelsensor (mit integrierter Makrovision für Nahaufnahmen).

Hier ist eine kurze Aufschlüsselung der Unterschiede zwischen den vier Mobilteilen:

Kameras: 50MP Hauptkamera, Tiefensensor & Ultraweitwinkel (G71, G51, G31), 48MP Hauptkamera mit optischer Stabilisierung (nur G41)

Prozessor: Snapdragon 695 (G71), Snapdragon 480 Pro 5G (G51), MediaTek Helio G85 (G31 & G41)

Anzeige: 6,8 Zoll Full HD LCD 120 Hz (G51), 6,4 Zoll Full HD OLED 60 Hz (G71, G41, G31)

5.000 mAh Akkukapazität (G71, G51, G41, G31)

Da haben wir es also, es gibt keinen Mangel an Mobilteilen der Moto G-Serie. Zumindest das Entfernen von Namenszusätzen - wie Power, Style usw. - gehört nun eindeutig der Vergangenheit an, egal ob man die Zahlenkonvention mag oder nicht.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 18 November 2021