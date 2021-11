Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Anfang 2021 hat Motorola sein G-Serien-Line-up umgestellt , die Idee, dass die Geräte mit größeren Stückzahlen die größeren Funktionen liefern würden. Und jetzt, bevor 2021 herauskommt, bringt das in Chicago ansässige Unternehmen sein Top-End-Modell der G-Serie auf den Markt: die Moto G200.

Dieses Mobilteil, das der nächste Evolutionsschritt gegenüber dem früheren G100 ist , bringt den erstklassigen Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor in diese mittlere Preisklasse, während das Design weiterentwickelt, der Kameraeinsatz erhöht und die nicht viel- liebte die duale Frontkamera-Anordnung.

Mit einem europäischen Preis von 449,99 Euro repräsentiert das G200 den Wunsch von Motorola, es mit einigen seiner erfolgreichen Konkurrenten wie OnePlus aufzunehmen und mehr Flaggschiff-Spezifikationen ohne den typischen Flaggschiff-Preis zu liefern.

Der Schlüssel zu dieser Spezifikation ist die neue Kameraanordnung. Drei Linsen auf der Rückseite sind jeweils halb in das Gehäuse eingelassen, um übermäßigen Überstand zu vermeiden, was ein großartiges Designdetail ist. Der Tiefensensor und 13 Megapixel Ultra-Weitwinkel sind derzeit für viele Handys selbstverständlich, aber es ist die Hauptlinse mit 108 Megapixeln, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Dieser Hauptschnapper verwendet eine Neun-in-Eins-Verarbeitungstechnik, um 12-Megapixel-Ergebnisse zu liefern.

An anderer Stelle bietet das G200 einen 6,7-Zoll-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz. Was, wenn es Ihnen bekannt vorkommt, daran liegt, dass es sich um das gleiche OLED-Panel handelt, das Sie beim Motorola Edge 20 finden . Hier wird es auch etwas kompliziert, da das G200 und das Edge 20 in der Spezifikation sehr ähnlich sind - der Hauptunterschied ist der leistungsstärkere Prozessor der G-Serie, die größere Akkukapazität (bei 5000 mAh) und der höhere Preis.

Wie weit die Moto G-Serie jedoch gekommen ist, von einst Budget-Handys bis hin zu leistungsstarken Geräten der mittleren Preisklasse wie diesem G200, es ist eine neue Ära für die Reichweite und damit Bedeutung dieser Reihe.