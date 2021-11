Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola hat 312 Labs ins Leben gerufen, einen Zweig seines Geschäftsbereichs, der sich der Erforschung neuer Technologien und Innovationen widmet, als Teil seiner wachsenden Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen.

Das mag für den Alltagsmenschen vielleicht schwammig klingen, aber es sagt uns, dass Motorola bei Mobiltelefon-Innovationen und neuen Ideen nicht zurückbleiben möchte. Dafür stand das Unternehmen in der Vergangenheit an vorderster Front – man muss sich nur an das Original Moto Razr erinnern und 15 Jahre später neu erfinden , um das zu sehen.

„Motorola 312 Labs konzentriert sich auf einige Schlüsselbereiche, darunter das vernetzte Ökosystem der Zukunft, die Metaverse-Evolution, die Erforschung neuer und einzigartiger mobiler Formfaktoren und Wearables, die Weiterentwicklung von Display- und AR- und VR-Technologien“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Die Wahl dieser Aussage ist für uns der Teil der "neuen Formfaktoren", der uns einen Hinweis darauf gibt, dass Motorola seine Präsenz auf dem Markt für faltbare Geräte und darüber hinaus verstärken möchte. Aber vielleicht nicht in der derzeit üblichen Weise, wenn man das Wort „einzigartig“ verwendet.

Natürlich gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nichts Konkretes. Motorola hat nicht gesagt: "Hey, sieh dir dieses neue omnidirektionale Falttelefon an". Und bei so viel Branchenfokus auf AR/VR/Metaverse-Futures ist vielleicht 312 Labs – das aufgrund seiner Vorwahl in Chicago so genannt wird – eher ein zukunftsorientierter F&E-Arm als ein Teil des Unternehmens, der greifbare neue Produkte realisieren wird.

Wir müssen abwarten, was Motorola im Ärmel hat. Aber angesichts dieser Ankündigung schweigt es nicht über den Erfolg seines Massenmarkt-Smartphone-Geschäfts - es möchte auch für Innovationen bekannt sein und es mit seinen großen Rivalen wie Samsung und seinen Erfolgen bei den Faltgeräten aufnehmen.