Moto Edge Gen 2 ist ein Edge 20 mit großer Batterie für die Markteinführung nur in den USA

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ende Juli 2021 kündigte Motorola die Edge 20-Serie an . Aber dieses Trio von Geräten war nicht für einen US-Start bestimmt. Jetzt wurde jedoch das Moto Edge Gen 2 nur in den USA enthüllt – und soweit wir sehen können, ist es das einzige Edge-Gerät, das jemand jemals brauchen würde.

Tatsächlich stellt der Edge Gen 2 wirklich in Frage, warum internationale Markteinführungen in Bezug auf Spezifikation und Namensgebung so übermäßig komplex sind. Aus Sicht eines europäischen Käufers ist die Gen 2 eine Big-Battery-Version des Edge 20 – und das zu einem niedrigeren Preis (insbesondere dank eines Vorverkaufs von 200 US-Dollar vor dem Start des Geräts am 2. September). .

Aus Sicht eines US-Käufers ist das aber toll. Die Gen 2 beseitigt die Verwirrung zwischen Edge- und hochpreisigen Edge+ -Modellen der ersten Generation und bietet eine weitaus überzeugendere Kaufoption.

Und es gibt einige leckere Spezifikation im Angebot. Der Edge Gen 2 verfügt über einen großen 5.000-mAh-Akku, den mittleren bis hohen Qualcomm Snapdragon 778G-Prozessor, eine dreifache Rückfahrkamera (einschließlich 108-Megapixel-Hauptkamera) und einen superschnellen Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.

Dieser Bildschirm – ein 6,7-Zoll-OLED-Panel – ist ebenfalls flach, sodass es keine gebogenen Kanten wie bei den Originalmodellen gibt, was den ursprünglichen Gedanken zunichte macht, dass die Edge-Serie aufgrund ihres gebogenen Kantenpanels so genannt wurde (wir glauben immer noch daran .) war jedoch der Fall, und Motorola hat einfach die Weichen gestellt).

Sicher, es gibt keinen erstklassigen Prozessor und kein größeres Zoomobjektiv, wie Sie es beim Edge 20 Pro finden, aber wir denken, dass der Edge Gen 2 die ideale Balance zwischen dem ist, was Benutzer tatsächlich wollen, verpackt in ein gut gestaltetes Gehäuse und , entscheidend, bei einem Eröffnungskurs von 499 $ , der wirklich verlockend ist. Schade, dass wir dieses Modell nicht in weiteren Gebieten bekommen werden.